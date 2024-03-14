Хлусевич обратился к болельщикам «Спартака» после выхода в полуфинал Кубка России

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич обратился к фанатам клуба после победы над «Оренбургом» и выходом в полуфинал Фонбет Кубка России по итогам двух встреч (3:1, 0:1).

«Красно-белые с победой! Мы в полуфинале. Спасибо за поддержку!» — приводит слова Хлусевича пресс-служба Кубка России в телеграм-канале.

Сегодня, 14 марта, на «Лукойл Арене» состоялся матч московского «Спартака» с «Оренбургом» в рамках четвертьфинала финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые одержали победу над подопечными Давида Деограсии со счетом 3:1. В стане спартаковцев отличились Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич, у соперника –Мохаммад Горбани. Первая встреча команд закончилась победой «Оренбурга» с минимальным преимуществом – 1:0.