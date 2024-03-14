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Хлусевич обратился к болельщикам «Спартака» после выхода в полуфинал Кубка России

Хлусевич обратился к болельщикам «Спартака» после выхода в полуфинал Кубка России
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич обратился к фанатам клуба после победы над «Оренбургом» и выходом в полуфинал Фонбет Кубка России по итогам двух встреч (3:1, 0:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

«Красно-белые с победой! Мы в полуфинале. Спасибо за поддержку!» — приводит слова Хлусевича пресс-служба Кубка России в телеграм-канале.

Сегодня, 14 марта, на «Лукойл Арене» состоялся матч московского «Спартака» с «Оренбургом» в рамках четвертьфинала финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые одержали победу над подопечными Давида Деограсии со счетом 3:1. В стане спартаковцев отличились Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич, у соперника –Мохаммад Горбани. Первая встреча команд закончилась победой «Оренбурга» с минимальным преимуществом – 1:0.

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