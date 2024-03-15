Юрий Лодыгин рассказал, по чему в сборной России больше всего соскучился

Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал, по чему соскучился в сборной России, куда он был вызван на товарищеские матчи с национальными командами Сербии и Парагвая.

«По чему больше всего соскучился? Честно, наверное, по футболке, по эмблеме, потому что я мало кого знаю уже в сборной. Там уже с ребятами познакомимся», — сказал Лодыгин в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, Юрий Лодыгин дебютировал в сборной России 19 ноября 2013 года в товарищеском матче с Южной Кореей (2:1). Всего за российскую национальную команду футболист провёл 11 матчей во всех соревнованиях, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Экс-вратарь «Зенита» находился в заявке сборной России на чемпионате Европы – 2016.