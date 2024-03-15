Спортдиректор «Оренбурга»: «Ахмат» — достойный соперник, но мы хотели остаться в Пути РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об итогах жеребьёвки второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Оренбург» встретится с грозненским «Ахматом».

«Нормальная жеребьёвка Кубка России. «Ахмат», как и все команды, которые вышли в следующую стадию, достойный соперник. Недостойных команд нет. Хотели ли другого соперника? Мы ничего не хотели, хотели остаться в Пути РПЛ», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.).