Хлусевич ответил, как удалось переломить ситуацию в кубковом матче с «Оренбургом»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1). Напомним, в первой игре «Оренбург» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

«Как удалось переломить ситуацию? За счёт командной игры. Мы вышли на второй тайм более заряженными, с более сильной агрессией, и это помогло.

Автогол – это больше момент невезения. Кому-то фартит, кому-то нет. В этот раз нам не повезло. Хорошо, что забили в первом тайме ответный мяч и на второй тайм вышли ещё более агрессивные.

Было ли волнение после поражения в первом матче? Волнения не было, Мы понимали, что от нас требуется и что нам нужно делать.

Тяжело ли без Промеса? Да. Квинси — лидер. Ждём его», — приводит слова Хлусевича «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 15 марта, стало известно, что в 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» встретится с «Зенитом».