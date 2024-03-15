Игрок «Балтики» Козлов: в матче с «Локомотивом» обязаны были доминировать и выигрывать

Полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов высказался об ответной игре 1/4 финала Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом» (1:1, 7:6 пен.).

«Нам перед матчем тренерский штаб говорил, что разница в таблице РПЛ между нами и «Локомотивом» не будет сказываться на игре. Она должна быть равной. В ней мы обязаны были доминировать и выигрывать. Как минимум нам надо было не проиграть. Потом — выиграть по пенальти. Это мы и выполнили», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

14 марта завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Победу одержали футболисты «Балтики» (1:1 (по пен. 7:6)). Первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и закончилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, «Балтика» вышла в полуфинал турнира.