Игрок «Балтики» Козлов: Аршавин тоже наглый, можете ему так и передать

Полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов высказался о своём первом голе в составе команды в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом» (1:1, 7:6 пен.). В составе железнодорожников отличился защитник Наир Тикнизян. «Балтика» вышла в 1/2 финала Пути РПЛ.

«Получился тяжёлый матч. Наверное, результат закономерный. Первый тайм был за нами, второй – за «Локомотивом». Как удалось забить? С отскоком повезло, а затем подкараулил на дальней штанге момент и забил.

Как отношусь к критике Аршавина? Пусть ещё что-то расскажет Андрей Сергеевич. Привет ему передаю большой. Он назвал меня наглым? Аршавин тоже наглый. Можете ему так и передать», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».