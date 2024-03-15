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Игрок «Балтики» Козлов: Аршавин тоже наглый, можете ему так и передать

Игрок «Балтики» Козлов: Аршавин тоже наглый, можете ему так и передать
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Полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов высказался о своём первом голе в составе команды в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом» (1:1, 7:6 пен.). В составе железнодорожников отличился защитник Наир Тикнизян. «Балтика» вышла в 1/2 финала Пути РПЛ.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
6 : 7
Балтика
Калининград
1:0 Тикнизян – 3'     1:1 Козлов – 53'    

«Получился тяжёлый матч. Наверное, результат закономерный. Первый тайм был за нами, второй – за «Локомотивом». Как удалось забить? С отскоком повезло, а затем подкараулил на дальней штанге момент и забил.

Как отношусь к критике Аршавина? Пусть ещё что-то расскажет Андрей Сергеевич. Привет ему передаю большой. Он назвал меня наглым? Аршавин тоже наглый. Можете ему так и передать», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

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