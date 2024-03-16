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«Мы контролировали ситуацию». Жереми Доку — об игре «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом»

«Мы контролировали ситуацию». Жереми Доку — об игре «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Жереми Доку прокомментировал игру команды в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ньюкаслом» (2:0).

Кубок Англии . 1/4 финала
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Б. Силва – 13'     2:0 Б. Силва – 31'    

«Я доволен выступлением команды и самим собой – я стремлюсь к своей лучшей форме. Я думаю, что становлюсь все лучше и лучше. Команда сделала именно то, чего от нас хотел тренер, и забила несколько красивых голов.

Мы контролировали ситуацию, но всегда нужно быть осторожным с их контратаками – у них есть несколько быстрых игроков, которые хотят забежать сзади. Не то чтобы им сегодня дали шанс сделать так уж много», — приводит слова Доку The Guardian.

Ранее стало известно, что первым участником полуфинала Кубка Англии стал «Ковентри», который обыграл представителя АПЛ «Вулверхэмптон» со счётом 3:2.

Завтра, 17 марта, будут проведены оставшиеся матчи 1/4 Кубка Англии: «Челси» — «Лестер Сити», «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

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