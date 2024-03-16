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«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Силвы и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

В субботу, 16 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. Ему ассистировал полузащитник Родриго Эрнандес. На 31-й минуте матча Бернарду Силва оформил дубль. Ассистентом на этот раз был защитник Рубен Диаш.

Ранее стало известно, что первым участником полуфинала Кубка Англии стал «Ковентри», который обыграл представителя АПЛ «Вулверхэмптон» со счётом 3:2.

Завтра, 17 марта, будут проведены оставшиеся матчи 1/4 Кубка Англии: «Челси» — «Лестер Сити», «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».