Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч 29-го тура Серии А с «Фиорентиной»

Сегодня, 17 марта, состоится матч 29-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Фиорентиной». Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку команды из Бергамо на предстоящую встречу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК «Аталанта»

Матч пройдёт на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Юаном Лука Сакки. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В данный момент «Аталанта» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 47 очков в 28 проведённых матчах. «Фиорентина» располагается на восьмой позиции. Команда завоевала 43 очка после аналогичного количества встреч.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 19 матчах Серии А за «Аталанту», отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.