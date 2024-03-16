«Аталанта» — «Фиорентина». Алексей Миранчук стал лидером

Черчесов недавно назвал Головина лучшим российским игроком. А как же Алексей?

17 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фиорентина». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 1.88. Успех флорентийцев оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Фиорентина» 17 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Аталанта» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фиорентина» (17.03.2024)

Позади первые матчи 1/8 финала еврокубковых турниров, возвращаемся на внутренние арены. 17 марта состоятся пять встреч 29-го тура Серии А. В одной из них на стадионе «Джевисс» в Бергамо местная «Аталанта» примет «Фиорентину». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Аталанта» в последних 14 турах в чемпионате Италии уступила только «Болонье» (0:1 и 1:2) и лидирующему «Интеру» (0:4). Также «богиня» сыграла вничью с «Ромой» (1:1), «Миланом» (1:1) и «Ювентусом» (2:2). В четырёх из пяти случаев потеряла очки команда на выезде.

Бергамаски поднялись на шестую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от располагающейся в зоне Лиги чемпионов «Болоньи» составляет семь очков, но у «Аталанты» есть матч в запасе. При этом подопечные Джан Пьеро Гасперини преуспевают в других турнирах. Они вышли в полуфинал Кубка Италии и в 1/4 финала Лиги Европы.

На предыдущей стадии второго по значимости еврокубкового турнира «Аталанта» победила возглавляющий турнирную таблицу чемпионата Португалии «Спортинг» (1:1 и 2:1). В обеих встречах со «львами» результативными передачами отметился набравший отменную форму Алексей Миранчук.

Россиянин продолжает доказывать Гасперини, что он заслуживает места в основном составе. В последних неполных 19 матчах во всех официальных турнирах Миранчук забил три мяча и отдал семь голевых пасов. Таким образом, он вошёл в топ-3 самых результативных футболистов «Аталанты» в 2024 году (2+5 в 14 играх).

Во встрече последнего тура Серии А с «Ювентусом» Гасперини выпустил россиянина на последних минутах. В грядущем матче он наверняка получит больше игрового времени. Стоить добавить, что экс-полузащитник «Локомотива» получил вызов в национальную команду на товарищеские встречи с Сербией и Парагваем. С каким настроением он отправится в расположение сборной?

«Фиорентина», напротив, заметно сбавила обороты на последнем отрезке сезона. Подопечные Винченцо Итальяно проиграли в полуфинале Суперкубка Италии «Наполи» (0:3), а также спустились на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от «Аталанты» составляет четыре очка.

В последних 10 матчах в Серии А «лилии» победили только «Фрозиноне» (5:1) и «Лацио» (2:1). Причём в обоих случаях они выступали дома. Также флорентийцы сыграли вничью с «Удинезе» (2:2), «Эмполи» (1:1), «Торино» (0:0) и «Ромой» (2:2). Уступили они «Сассуоло» (0:1), «Интеру» (0:1), «Лечче» (2:3) и «Болонье» (0:2).

Не в последнюю очередь неудовлетворительные результаты обусловлены сосредоточенностью подопечных Итальяно на других турнирах. Совсем недавно они вышли в 1/4 финала Лиги конференций. На предыдущей стадии турнира они не без труда победили «Маккаби» из Хайфы (4:3 и 1:1).

Также «Фиорентина» не без удачи пробралась в полуфинал Кубка Италии, в котором встретится как раз с «Аталантой». На предыдущих стадиях турнира «лилии» победили «Парму» (2:2, по пенальти 4:1) и «Болонью» (0:0, по пенальти 5:4). И опять же в обоих случаях они выступали дома.

На выезде флорентийцы выиграли только 4 из 14 матчей в Серии А и столько же раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили 15 голов, а пропустили 17. Поставить на победу «Аталанты» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Бергамаски проиграли только 3 из 14 матчей в чемпионате Италии дома, а также один раз сыграли вничью. За этот период они пропустили лишь 10 мячей, а забили 31. Хочется верить, что в предстоящем матче результативностью вновь порадует Миранчук.

Интересно, что Станислав Черчесов недавно назвал лучшим российским футболистом Александра Головина. А ведь Алексей тоже вполне может претендовать на это звание. На последнем отрезке сезона он доказывает это великолепной игрой.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Фиорентина» 17 марта 2024 года

«Аталанта» демонстрирует футбол отличного качества и преуспевает во всех турнирах. Поддержка родных трибун даст бергамаскам дополнительное преимущество в грядущем матче. У «Фиорентины» наблюдаются проблемы с выездами. Да и вообще, на последнем отрезке сезона «лилии» стали очень часто терять очки. У них проглядывается спад.

Ставка: победа «Аталанты» за 1.88.