Шесть футболисток «Динамо» попали в символическую сборную 2-го тура Суперлиги

Пресс-служба женской Суперлиги в своём телеграм-канале объявила имена лучших футболисток, вошедших в символическую сборную 2-го тура чемпионата.

Отметим, что в состав команды вошли сразу шесть футболисток московского «Динамо», которое в прошедшем туре разгромило «Локомотив» со счётом 3:0.

Фото: Телеграм-канал Суперлиги

Символическая сборная 2-го тура Суперлиги:

Вратарь: Диана Пономарёва («Динамо»).

Защитники: Мария Галай («Динамо»), Вероника Куропаткина («Зенит»), Валентина Смирнова («Краснодар), Дарья Яковлева (ЦСКА).

Полузащитники: Надежда Смирнова (ЦСКА), Фаузия Нажемба, Елена Шестернёва, Кристина Комиссарова (все — «Динамо»).

Нападающие: Кайлан Уиллиамс («Динамо»), Габриэла Гживиньска («Зенит»).

После двух сыгранных туров сразу три команды смогли набрать максимальное количество очков: ЦСКА, «Зенит» и «Динамо». Отметим, что все три команды ещё ни разу не позволили своим соперникам поразить их ворота.