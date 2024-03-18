Кокшаров, Бессмертный и Кисляк не примут участия в тренировочном сборе в Уругвае

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал о состоянии футболистов национальной команды в преддверии товарищеских матчей с Уругваем, «Насьоналем» и «Монтевидео Сити Торке».

«Из тех, кто планировался, из-за травм не доехали Стас Бессмертный и Саша Кокшаров. Ещё вчера почувствовал небольшой дискомфорт Кисляк. Поэтому мы договорились с ЦСКА, что не будем подвергать его риску и вернём обратно в клуб. Вместо него поедет Глебов», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, с молодёжной сборной Уругвая россияне сыграют в четверг, 21 марта. 23-го числа подопечные Шабарова встретятся с командой «Насьональ», а через два дня проведут товарищеский матч с «Монтевидео Сити Торке».