Тренер молодёжной сборной России Шабаров поделился ожиданиями от матча с Уругваем

Тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Уругвая.

«Позавчера команда собралась, потренировалась: было три занятия. Сегодня немного отработали стандартные положения. Вечером улетаем, а 21-го числа уже игра. Только матчи покажут, хорошо ли мы подготовились. Игроки понимают, что нас ждут серьёзные соперники. Будет интересное испытание, чтобы проверить себя», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, с молодёжной сборной Уругвая россияне сыграют в четверг, 21 марта. 23-го числа подопечные Шабарова встретятся с командой «Насьональ», а через два дня проведут товарищеский матч с «Монтевидео Сити Торке».