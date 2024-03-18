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Капитан «Зенита» высказался о большом количестве бразильцев в клубе

Капитан «Зенита» высказался о большом количестве бразильцев в клубе
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Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о большом количестве бразильских игроков в клубе из Санкт-Петербурга.

«Если бы их (бразильцев) было слишком много, их бы тут не было. Считаю, что все последние годы «Зенит» побеждал и становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов. Это классная связка», — приводит слова Сантоса «РИА Новости Спорт».

Сейчас в составе «Зенита» числятся Марио Фернандеc (уроженец Бразилии, выступал за сборную России), Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо, Педро, Артур, а также Роберт Ренан (перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды, но всё ещё принадлежит «Зениту») и Ду Кейрос (выступает на правах аренды в «Гремио»).

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