Погребняк: число бразильцев в «Зените» зашкаливает, но такой выбор клуба

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк поделился мыслями о составе клуба из Санкт-Петербурга.

«За счёт чего «Зенит» шестой год подряд может стать чемпионом? Всё в совокупности. Квалифицированные игроки, смесь России и Бразилии. Наши футболисты чему-то учатся у латиносов. «Зенит» — это бренд, и сейчас он эталон нашего футбола. Число бразильцев? Зашкаливает, да. Но такой выбор клуба», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Сейчас в составе «Зенита» числятся Марио Фернандеc (уроженец Бразилии, выступал за сборную России), Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо, Педро, Артур, а также Роберт Ренан (перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды, но всё ещё принадлежит «Зениту») и Ду Кейрос (выступает на правах аренды в «Гремио»).

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с «Крыльями Советов» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.