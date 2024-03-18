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«Мы строим новый «Челси», получайте удовольствие». Почеттино — о результатах команды

«Мы строим новый «Челси», получайте удовольствие». Почеттино — о результатах команды
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о результатах своей команды в нынешнем сезоне.

«Общественность должна понимать, что мы строим новый «Челси». Теперь посмотрите, каких результатов мы добились за девять месяцев работы. Нам удалось дважды пробиться на «Уэмбли» в двух разных турнирах.

Болельщикам нужно получать удовольствие и больше доверять нам», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент лондонцы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 27 матчей. «Синие» принимали участие в финале Кубка английской лиги, в котором уступили «Ливерпулю» в драматичном матче (0:1). «Челси» также удалось пробиться в полуфинал Кубка Англии, где встретится с «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли».

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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