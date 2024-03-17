«Болельщики «Челси» должны доверять мне». Почеттино — об освистывании Стерлинга

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об освистывании фанатами лондонского клуба вингера Рахима Стерлинга в матче 1/4 финала Кубка Англии. Лондонцы добыли необходимый результат, забив два мяча в добавленное время. Стерлинг на 26-й минуте при счёте 1:0 не сумел реализовать пенальти.

«Мы должны поддерживать Рахима, он потрясающий игрок. У него более чем 10-летний опыт игры в английской Премьер-лиге. Я думаю, что его вклад в командный успех был хорошим. Ему немного не повезло в некоторых моментах, когда он должен был забивать. Но мы – команда, и мы должны быть рядом со всеми.

Болельщики имеют право проявлять свои эмоции. Но нам не нравится, когда нас критикуют. Нам нужна поддержка и настоящая вера, ведь мы находимся в процессе строительства.

Я очень хорошо знаю, как управлять командой. Болельщики хотели победы, и мы этого добились. Они хотели попасть на «Уэмбли», и мы этого добились. Они должны доверять мне, чтобы я управлял командой так, как считаю нужным», — приводит слова Почеттино BBC.

В нынешнем сезоне Стерлинг провёл за «Челси» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.