Источник: Василий Уткин мог умереть в результате отрыва тромба

Смерть известного комментатора и журналиста Василия Уткина могла наступить в результате тромбоэмболии лёгочной артерии — отрыва тромба. Об этом сообщает Mash.

Сообщается, что перед смертью Василий Уткин страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября минувшего года у него диагностировали атеросклероз.

Источник подчёркивает, что вес комментатора в то время переваливал за 200 кг, и врачи настоятельно советовали ему экстренно садиться на диету и начинать худеть. Из-за явных проблем с весом появились осложнения сердечно-сосудистой системы.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.