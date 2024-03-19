Источник: известный комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет

Известный комментатор, журналист и владелец футбольной команды «Эгриси» Василий Уткин ушёл из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Что-то с сердцем. Жуть!» — написал Карпов в своём телеграм-канале.

Источники «Чемпионата» также подтвердили данную информацию.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube

Становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.