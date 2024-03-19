Александр Кержаков — об Уткине: Россия потеряла одного из самых талантливых журналистов

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков высказался по поводу смерти известного комментатора и журналиста Василия Уткина, о которой стало известно сегодня, 19 марта.

«Смерть Василия Уткина — очень трагическая и неожиданная новость. Не помню, когда мы последний раз разговаривали с Василием, но был период, когда я возвращался в Россию из Севильи, и тогда мы часто общались. Мы даже [вместе] комментировали «Бетис» — «Севилья» в 2008 году. И на победный финал Кубка УЕФА он приглашал меня в студию. К сожалению, Россия потеряла одного из самых талантливых спортивных журналистов, комментаторов. Жаль, что в последнее время мы не слышали его на телевидении. Это большая проблема для ТВ, в частности спортивного и футбольного. Мы все любили «Футбольный клуб», открывший для нас большое количество комментаторов, которые сейчас работают», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.