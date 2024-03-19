Не стало Василия Уткина. Чёрный день для российского футбола. LIVE

19 марта 2024 года — чёрный день для российского футбола и отечественной спортивной журналистики. Василий Уткин, культовый комментатор, популярный блогер и владелец медиафутбольной команды «Эгриси», ушёл из жизни в возрасте 52 лет.

«Чемпионат» выражает соболезнования близким Василия. В этом онлайн-материале мы будем собирать главное о его уходе.

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