Не стало Василия Уткина. Чёрный день для российского футбола. LIVE

19 марта 2024 года — чёрный день для российского футбола и отечественной спортивной журналистики. Василий Уткин, культовый комментатор, популярный блогер и владелец медиафутбольной команды «Эгриси», ушёл из жизни в возрасте 52 лет.
«Чемпионат» выражает соболезнования близким Василия. В этом онлайн-материале мы будем собирать главное о его уходе.
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О смерти Уткина высказываются не только люди, близкие к спорту. Сообщения опубликовал музыкант Фараон, друг Василия: «Мы говорили с тобой буквально несколько дней назад. Столько планов было, столько всего хотелось обсудить и сделать. Я скучать буду».
Один из учителей Василия в профессия, экс-теннисистка и журналист Анна Дмитриева, высказалась об Уткине: «Я была одним из первых людей, кто принял Василия в спортивную редакцию. Я помню, как он, будучи 22‑летним мальчиком, стоял за спиной, а я монтировала «Футбольный клуб», который не имел ко мне отношения. Но тогда в редакции не было тех, кто занимался футболом, мы только‑только создавались.
Вдруг робко я услышала голос: «Я бы смонтировал не так», это был Вася. Высокий, стройный, молодой, вся жизнь впереди. Вся моя творческая жизнь так или иначе связана со становлением Васи. В последнее время я всегда волновалась за его здоровье и самочувствие. Но, к сожалению, избежать неизбежного невозможно".
Клубы РПЛ продолжают выражать соболезнования.
ЦСКА
Сегодня не стало Василия Уткина – легендарного футбольного комментатора и журналиста. Это большая потеря для всего российского футбола. На его эфирах и программах выросло не одно поколение болельщиков. Мы выражаем свои искренние соболезнования его родным, близким и всем, кому Василий был дорог.
«Балтика»
Сегодня перестало биться сердце Василия Уткина… Настоящая легенда российского футбола. Голос детства миллионов любителей игры номер 1. Великий журналист. Выражаем соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича. Вечная память.
«Сочи»
Ушел из жизни Василий Уткин — спортивный журналист и футбольный комментатор. ФК «Сочи» выражает соболезнования родным и близким Василия Уткина.
«Спартак»
Выражаем соболезнования родным и близким Василия Уткина. Вечная память.
Российская Премьер-Лига (РПЛ) также отреагировала на новость о смерти Василия Уткина. «Сегодня не стало великого комментатора, отличного человека и нашего друга Василия Уткина. Спасибо за «Футбольный клуб», за отличные репортажи, воспитанников, которые продолжают делать наш футбол лучше, и счастливое детство многих из нас. Покойся с миром, легенда. Нам будет тебя очень не хватать», — написано в телеграм-канале РПЛ.
На мероприятии сборной России футболисты и главный тренер команды Валерий Карпин почтили память Уткина минутой молчания.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Если девушка узнаёт, что её парень болеет за «Динамо», надо немедленно замуж. Значит, верный. Что бы ни творила, он будет с ней!
Сегодня не стало выдающегося журналиста, комментатора и одного из основателей современного спортивного телевидения в нашей стране Василия Уткина. На его репортажах выросло целое поколение футбольных болельщиков.
Выражаем соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всего российского футбола, спорта и журналистики", — сообщение от московского «Динамо».
Ещё одна великая цитата от Василия.
Карпин — об Уткине
Главный тренер сборной России дружил с комментатором. Карпин прокомментировал печальные известия, вспомнив о Василии: «Я в шоке. Мы не просто общались, а именно дружили. Я могу называть его другом. Любой разговор с Уткиным был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Только хорошие слова могу про него сказать. Самое главное, что всегда с ним было интересно».
«Рубин» опубликовал сообщение, сопроводив его цитатой из репортажа Василия с матча казанцев с «Атлетико» в Лиге Европы: «Сегодня не стало комментатора и журналиста Василия Уткина. Футбольный клуб «Рубин» выражает соболезнования его родным и близким. Репортаж Уткина на матче «Рубина» с «Атлетико» с легендарной фразой «Годин, ты никогда не будешь Дядюн!» наши болельщики запомнят навсегда. Светлая память».
Василий Уткин в 2020 году рассказывал «Чемпионату» в футбольном ТВ 90-х.
Сообщения с соболезнованиями в связи со смертью Василия Уткина публикуют клубы РПЛ.
«Умер спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин. Ему было 52 года. Соболезнуем родным и близким Василия. Вечная память», — говорится в заявлении «Краснодара».
«На 53-м году ушёл из жизни Василий Уткин, известный российский ведущий, спортивный журналист и комментатор. «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича», — отмечается в сообщении «Локо».
Официальный телеграм-аккаунт сборной России опубликовал сообщение, касающееся гибели Василия Уткина. «Не стало Василия Уткина. Известному комментатору, блогеру и журналисту было 52 года. Выражаем соболезнования родным и близким Василия», — говорится в заявлении.
В телеграм-канале Василия Уткина появилось подтверждение его смерти. Вот такой пост:
«Друзья. Это правда. Васи больше нет с нами. Информация о церемонии прощания будет опубликована на этом канале позднее. Просим отнестись с пониманием. Мы, как и вы, потеряли друга, коллегу, учителя и просто очень хорошего человека. Коллектив программы «Футбольный Клуб».
Ещё подробности от Baza. Сообщается, что врачи дважды пытались реанимировать Уткина. И в первый раз им это удалось.
Проблемой стали тромбы, которые мешали проходу крови. Из-за этого у Василия произошла остановка кровообращения. Врачи реанимировали Уткина в течение 16 минут, и им удалось откачать его, но вскоре кровообращение вновь прекратилось. После этого Василий скончался.
Точную причину смерти установят после вскрытия тела.
Подробности и причина смерти Уткина
Подробная новость от Baza. Телеграм-канал сообщает, что Василий скончался сегодня днём в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова, куда его доставили на скорой помощи с диагнозом «острая сосудистая недостаточность». По прибытии в больницу Уткина подключили к аппарату ИВЛ, однако в 16:01 Василия не стало.
Предварительная причина смерти — тромбоэмболия лёгочной артерии.
Соцсети разрываются от постов в память о Василии. Вот реакция Константина Генича, бывшего коллеги Уткина.
«Охренеть (в оригинале используется другое слово. Прим. — «Чемпионата»)… Вася… как так?» — написал Генич в своём телеграм-канале. И позже добавил: «Нет слов...»
Что случилось?
Первым новость об уходе Уткина из жизни опубликовал инсайдер Иван Карпов. Источники «Чемпионата», к сожалению, подтвердили эту информацию.
По словам Карпова, у Василия что-то произошло с сердцем.