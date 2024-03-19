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«Что-то разбилось внутри». Нобель Арустамян — о смерти Василия Уткина

«Что-то разбилось внутри». Нобель Арустамян — о смерти Василия Уткина
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Комментатор и журналист Нобель Арустамян отреагировал на новость о смерти своего известного коллеги Василия Уткина, о чём стало известно сегодня, 19 марта.

«Не могу поверить.

У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота.

Вася навсегда лучший», — написал Арустамян в своём телерам-канале.

Напомним, Уткин ушёл из жизни в возрасте 52 лет. Ранее в СМИ появилась информация, что смерть известного комментатора и журналиста могла наступить в результате тромбоэмболии лёгочной артерии — отрыва тромба. Сообщалось, что перед смертью Василий Уткин страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября минувшего года у него диагностировали атеросклероз.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.

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