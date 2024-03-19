Червиченко – о смерти Уткина: тяжело воспринимать, что такого человека больше нет

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о смерти известного отечественного комментатора Василия Уткина.

«Очень плохо. Очень редко такие люди встречаются в нашем футболе: открытый, честный, не боящийся ничего, гнущий свою линию человек. В какой-то момент мы крепко дружили, но в какой-то момент разошлись. Всё равно у меня с Васей всегда впечатления были самые-самые приятные. Интереснейший человек в общении, он очень эрудирован, очень тяжело воспринимать, что нет такого человека», — приводит слова Червиченко «Евро-Футбол.Ру».

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.