«Не смогла уделить ему достаточно времени». Тина Канделаки — о смерти Уткина

Экс-генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на новость о смерти известного отечественного комментатора Василия Уткина. Напомним, после увольнения журналиста с крупнейшего спортивного канала страны, между Уткиным и Канделаки неоднократно возникали конфликты и словесные перепалки.

«С Васей у меня, к сожалению, отношения не сложились. В этом, конечно, была моя вина, потому что столь неординарному человеку, как Вася, нужно было особенное внимание.

В спешке и желании как можно быстрее доказать, что «Матч ТВ» будет лучшим спортивным каналом в стране, я не смогла уделить ему достаточно времени. А он в нём нуждался. Он был человеком, который жил вниманием окружающих, ему надо было рассказать, как прошли съёмки в Бразилии, подходит ли ему кепочка, которую я сказала ему примерить, и многое другое.

Я не могу не признать, что он был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых я встречала. Объективно. Спортивное телевидение было смыслом всей его жизни. Несмотря на все его плохие слова в мой адрес, сейчас уже про это и говорить глупо, талант его был неоспорим.

Он должен был успеть сделать гораздо больше. И очень жаль, что в том числе из-за своего интеллектуального и человеческого одиночества, Вася остался один и так рано ушёл из жизни.

Мне кажется, если бы этого одиночества в его жизни было меньше, то и жизнь, наверное, могла бы сложиться по-другому. Пусть земля ему будет пухом», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.