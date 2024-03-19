Бывший игрок сборной Турции Эрсен Мартин ушёл из жизни в возрасте 44 лет

Бывший нападающий сборной Турции, а также ряда турецких команд Эрсен Мартин умер в возрасте 44 лет. Об этом информирует сообщает пресс-служба «Трабзонспора» в соцсетях.

Сообщается, что Мартин остался парализованным после разрыва аортальной артерии. Затем экс-игрок сборной Турции проходил процесс длительного лечения.

Напомним, Мартин дебютировал в составе турецкой национальной команды в августе 2004 года. За сборную Турцию он провёл три игры, в которых не отметился результативными действиями.

За время своей карьеры нападающий выступал за такие клубы, как «Денизлиспор», «Трабзонспор», «Касымпаша» и другие. Больше всего матчей игрок провёл за «Денизлиспор». В его составе он принял участие в 103 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 13 результативными передачами.

Мартин завершил карьеру в 2013 году.