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Спортдир «Баварии»: не хочу рождать громкие заголовки, но Хаби Алонсо знает этот клуб

Спортдир «Баварии»: не хочу рождать громкие заголовки, но Хаби Алонсо знает этот клуб
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал слухи о заинтересованности мюнхенского клуба в услугах главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

«Я не разговаривал ни с одним из тренеров и не получал ни отказа, ни соглашения. Хаби [Алонсо] играл за «Баварию». Но я не хочу провоцировать заголовки: «Хаби подходит «Баварии!». Я просто говорю о том, что он знает этот клуб», — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Бавария» старается «изо всех сил» привлечь к себе на работу Алонсо. Также сообщалось, что в последние недели сам испанский специалист стал более обстоятельно обдумывать вариант с приходом в «Баварию».

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