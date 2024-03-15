Алонсо: Лига чемпионов — это то, за что «Байер» хотел бороться с самого начала

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал то, что немецкий клуб почти обеспечил себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов — это то, за что мы хотели бороться с самого начала. Теперь мы почти у цели, и для нас было бы здорово достичь того, что было большой целью», — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 67 очков за 25 матчей. Подопечные Хаби Алонсо опережают идущую второй «Баварию» на 10 очков. 42-летний испанский специалист возглавляет «Байер» с осени 2022 года. В последнее время в СМИ появились слухи об интересе к Алонсо со стороны «Баварии» и «Ливерпуля».