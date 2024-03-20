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Мартин Эдегор является лучшим игроком топ-7 европейских лиг по ряду показателей

Мартин Эдегор является лучшим игроком топ-7 европейских лиг по ряду показателей
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор является лучшим игроком топ-7 европейских лиг сразу по нескольким показателям. Об этом сообщает портал Squawka в социальной сети X (ранее Twitter).

Эдегор лучше других игроков семи ведущих европейских лиг в этом сезоне по:

  • проникающим передачам (27);
  • созданным моментам с игры (62);
  • передачам в штрафную площадь соперника (77).

Напомним, что Мартин Эдегор входит в топ-10 самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt. Эдегор оценивается в € 95 млн и находится на седьмом месте рейтинга.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года.

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