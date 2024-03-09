Эдегор — о результативности «Арсенала»: мы хотим выходить на поле и быть безжалостными

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о результативности команды в последних матчах.

«В последнее время мы были в отличной форме, и теперь важно поддерживать эти стандарты и продолжать набирать обороты. Эта лига такая жёсткая, такая конкурентоспособная, и каждая игра так важна. Мы хотим выходить на поле, быть безжалостными, выигрывать матчи и продолжать стремиться к следующим.

В прошлом сезоне «Брентфорд» сыграл здесь вничью, а также имеет отличный послужной список против топ-команд, так что против них всегда очень сложно играть. Мы должны быть готовы, владеть мячом и играть в свою игру», — приводит слова Эдегора официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» установил рекорд, став первой командой в истории английского футбола, выигравшей три матча подряд на выезде с разницей в 5+ голов. Ранее команда Микеля Артеты обыграла в гостях «Вест Хэм Юнайтед» (6:0) и «Бёрнли» (5:0).

Также последние четыре матча «Арсенал» выиграл с общей разницей 21:1.

После 27 туров «Арсенал» занимает третье место в АПЛ с 61 очком. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (63 очка).

Матч с «Брентфордом» пройдёт 9 марта на стадионе «Эмирейтс», начало в 20:30 мск.

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