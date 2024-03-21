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Мане: Клопп — великий человек и живая легенда

Мане: Клопп — великий человек и живая легенда
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Сенегала Садио Мане высказался об уходе Юргена Клоппа с поста главного тренера «Ливерпуля».

«Он сказал, что покидает «Ливерпуль»? Может быть, он приедет сюда (смеётся).

Он тот, кто оставил свой след в истории мирового футбола, и он внёс большой вклад в мой личный прогресс. Клопп – великий человек, живая легенда, он сделал многое для «Ливерпуля». Вся его работа в клубе, думаю, навсегда останется в памяти болельщиков», – приводит слова Мане Foot Mercato.

Напомним, в январе 2024 года главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет клуб по истечении нынешнего сезона. Немецкий специалист возглавил команду мерсисайдцев в 2015 году. При Клоппе «Ливерпуль» становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка футбольной лиги, триумфатором Лиги чемпионов, а также победителем клубного ЧМ, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии.

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