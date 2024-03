Клопп против Гвардиолы — это и есть футбол. Мы собрали всё об их уникальном противостоянии

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» в эпоху Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа – чистая замена «класико». Вместо огненного противостояния «Реала» и «Барсы» с Роналду и Месси мы получили другую дуэль – тренерскую. Это случилось восемь лет назад. И вот-вот мы её потеряем. Команды Гвардиолы и Пепа сегодня встретятся в последний раз в обозримом будущем. Если, конечно, жизнь не сделает нам подарок и не сведёт «Ливерпуль» и «Сити» в финале Кубка Англии. Но до финала там ещё далеко.

Конечно, «Ливерпуль» не скатится в середняки. А его матчи с «Сити» не перестанут быть принципиальными. Но особыми игры делала именно борьба Гвардиолы и Клоппа. И это соперничество было вовсе не в духе Роналду и Месси. Оно было построено на взаимном уважении и приятельстве – а это большая редкость для топ-уровня.

К этой игре мы не могли не сделать что-то особенное. Эпоху этого противостояния хочется запечатлеть полностью – от первого до последнего матча, от первой до последней пресс-конференции. Это мы и постарались сделать.

Глава 1. Как Гвардиола и Клопп попали в АПЛ

Вы можете не помнить, но Пеп и Юрген пересекались ещё в Германии. Гвардиола работал в «Баварии», Клопп – в дортмундской «Боруссии». Клубы под их руководством провели восемь очных встреч. Угадаете, кто побеждал чаще? Четыре раза – «Боруссия» (в том числе – дважды в финале Суперкубка), четыре – «Бавария» (также — в финале Кубка-2014). Идеально. С такой статистикой надо было продолжить соперничество на уровне выше: АПЛ – вполне подходящий вариант.

Пеп Гвардиола и Юрген Клопп в матче «Баварии» и «Боруссии» Д Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Клопп прибыл в Англию чуть раньше Гвардиолы – в октябре 2015 года. Немца позвали спасать «Ливерпуль»: 10-е место в АПЛ и глубокий игровой кризис – грустный повод искать замену Брендану Роджерсу. Совладелец «Ливерпуля» Джон Генри искал тренера с помощью математического метода, похожего на «манибол» (теория, согласно которой игроков в команду выбирают на основе статистических данных, учёта возраста и индивидуальных качеств), который привёл его клуб по американскому футболу «Бостон Ред Сокс» к трём победам в Мировой серии. Именно благодаря ей выбор пал на Клоппа. Юрген добивался выдающихся успехов с дортмундской «Боруссией», которая не тратила деньги на уровне «Баварии», «Реала» или «Манчестер Сити». Со «шмелями» он взял две Бундеслиги, Кубок, два Суперкубка Германии и вышел в финал ЛЧ.

Юрген Клопп на презентации в «Ливерпуле» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Болельщики «Ливерпуля» воспринимали Клоппа как спасителя: во время его перелёта из Дортмунда в Ливерпуль за самолётом на сервисе Flightradar наблюдали десятки тысяч человек. Но Юрген на первой же пресс-конференции назвал себя The Normal One (обычный. – Прим. «Чемпионата»), пародируя легендарное The Special One (особенный. – Прим. «Чемпионата») от Жозе Моуринью. Немец сразу дал сигнал – он не волшебник.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Люди в Ливерпуле живут футболом, у «Ливерпуля» есть болельщики по всему миру. Это не просто клуб, это особенный клуб. Я уже работал с двумя особенными клубами — «Майнцем» и дортмундской «Боруссией». Для меня это идеальный шаг вперёд. Я хорошо знаком с историей клуба. «Энфилд» — одно из лучших мест на футбольной земле. Я тут в первый раз, и похоже, что мне чертовски повезло. С нетерпением жду первой тренировки и первого матча. Я готов ко всему и расслаблен».

Гвардиола оказался в «Манчестер Сити» летом 2016 года. После легендарной истории с «Барсой» (14 трофеев за четыре года), он три сезона работал с «Баварией». Получилось не так мощно, но достаточно, чтобы не потерять статус одного из лучших тренеров мира. Контракт с испанцем, кстати, «Сити» заключил ещё в феврале 2016-го – экс-тренер команды Мануэль Пеллегрини дорабатывал сезон с осознанием, что придётся уйти.

Пеп Гвардиола на презентации в «Манчестер Сити» Фото: Barrington Coombs/Getty Images

В «Сити» Пепа позвал его товарищ – спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн, с которым они сначала играли за «Барсу», а затем вместе работали в спортивном блоке клуба – Чики был техническим директором, ну а с Пепом и так всё понятно. Именно при Бегиристайне Гвардиола стал главным тренером каталонцев.

«Сити» к 2016 году уже взял два трофея АПЛ в эпоху шейхов, но мечтал о Лиге чемпионов. Именно для этой цели и пригласили Пепа. А на первой пресс-конференции Гвардиола отмечал, что приехал всего лишь выполнять свою работу, а не менять английский футбол.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Приехать в страну, которая придумала футбол, и верить, что ты должен что-то менять, было бы слегка самонадеянно. Я недостаточно хорош, чтобы изменить всё. Нет, надеяться изменить менталитет клуба, который был у него 120 лет, было бы нахально. Я верю в себя. Я думаю, что способен выполнить свою работу, но я не пришёл сюда с мыслью, что мне по плечу изменить менталитет или культуру английского футбола».

Глава 2. Первые успехи Клоппа и Пепа в Англии

Юрген Клопп по ходу сезона-2015/2016 сделал из «Ливерпуля» клуб, претендующий на еврокубок — Лигу Европы. Ещё в середине декабря 2015-го «красные» еле-еле вырывали дома ничью у «Вест Бромвича» (2:2), и немец зло отправлял команду благодарить болельщиков за поддержку. А уже в мае 2016 года «Ливерпуль» дошёл до финала Лиги Европы. И… уступил в нём «боссу» турнира – «Севилье».

Однако характер Юргена уже передавался «Ливерпулю». Главный хайлайт – волевая победа в ответной встрече четвертьфинала над дортмундской «Боруссией». По ходу игры «Ливерпуль» уступал со счётом 0:2 и 1:3, но в итоге добился победы (4:3). Победный гол Деяна Ловрена на 90+1-й минуте свёл «Энфилд» с ума. Но в АПЛ «Ливерпуль» занял восьмое место и не пробился в еврокубки на следующий сезон.

2016 год. Деян Ловрен после гола в ворота «Боруссии» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Гвардиола в свой первый сезон-2016/2017 в «Сити» не добился успехов. Всего лишь третье итоговое место в АПЛ (впереди оказались «Челси» и «Тоттенхэм»), вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов (от «Монако» с Мбаппе) и неудача во внутренних кубках. Интересно, что Пеп впервые за тренерскую карьеру не выиграл ни одного трофея за сезон.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Я испытывал давление в «Барселоне», когда мне нечем было ещё себя оправдать. В том клубе, если ты не выигрываешь в течение полугода — уходишь. В таких командах, как «Барса» или «Бавария», нужно побеждать сразу и много. В ином случае тебе не дают второго шанса. В «Манчестер Сити» мне дали второй шанс, и мы попытаемся его использовать. Я остаюсь в «Манчестер Сити» не потому, что я Пеп, и не из-за тех трофеев, которые выигрывал раньше, а потому что знаю, в чём наши проблемы. И я не буду в течение всего лета переживать, что же случится, если я не выиграю в следующем сезоне ни одного титула».

Клопп также не добавил клубу трофеев в 2017-м, но вывел его в Лигу чемпионов (четвёртое место в лиге), а также дошёл до полуфинала Кубка Англии. «Я всегда думаю об альтернативах: есть ли кто-нибудь, кто мог бы сделать мою работу лучше? Если бы я знал кого-то, кто мог бы сделать это лучше меня – меня бы здесь не было. Нам надо достичь поставленной цели. Сколько времени это займёт? Понятия не имею. Я чувствую, что болельщики по-прежнему считают меня подходящим тренером. У них есть надежда и вера. И мы должны использовать это. Но вокруг нас много очень мастеровитых команд. Дело не только в том, что мы хотим побеждать больше или дольше других – это не делает выигрыш титула вероятнее. Мы должны быть лучше — над этим и работаем», – говорил Клопп весной 2017-го.

В том сезоне состоялся первый очный матч «Ливерпуля» Юргена и «Сити» Пепа. Победу одержали «красные» – 1:0. Единственный гол забил Жоржиньо Вейналдум. После встречи Гвардиола ответил на вопрос, когда же «Сити» заиграет в его стиле: «Я не знаю, не могу сказать вам это. Юрген Клопп в «Ливерпуле» больше года. Я же всего шесть месяцев, и в этой лиге не так просто играть в тот футбол, который мы хотим. Нам нужно немного больше времени, но я очень оптимистичный человек. Мы будем стараться». В ответной игре на «Этихаде» команды разошлись вничью (1:1). Так что матчи в первом совместном сезоне Юргена и Пепа в АПЛ остались за немцем.

31 декабря 2016 года. Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Пепа и Юргена на старте английской карьеры объединяла «чистка» составов команд от ненужных игроков. И объяснение футболистам своих принципов. Яркий пример в «Сити» — вратарь Джо Харт. Англичанин до Гвардиолы был безоговорочным первым номером, но после прихода испанца его отправляли в аренды в «Торино» и «Вест Хэм», а затем избавились окончательно. Харт плохо играл ногами – и не подходил Пепу. Клопп также избавился от неподходящих игроков, неспособных участвовать в гегенпрессинге: например, клуб покинули Мартин Шкртел, Джо Аллен, Коло Туре, Марио Балотелли, Луис Альберто и Хосе Энрике. А первые серьёзные успехи пришли к командам в сезоне-2017/2018.

Матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в сезоне-2016/2017:

общий счёт: 1 победа Клоппа, 1 ничья, разница мячей – 2:1 в пользу «Ливерпуля»;

19.03.2017, АПЛ, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 1:1;

31.12.2016, АПЛ, «Ливерпуль» — «Манчестер «Сити» — 1:0.

Глава 3. Первое золото Пепа и финал ЛЧ для Клоппа

Летом 2017 года «Сити» и «Ливерпуль» провели важнейшие трансферы. К Гвардиоле приехали голкипер Эдерсон («Бенфика»), полузащитник Бернарду Силва («Монако») и защитник Кайл Уолкер («Тоттенхэм»). А в «Ливерпуль» перешли Мохамед Салах («Рома»), Эндрю Робертсон («Халл Сити»), а также по ходу сезона – Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»). Начали прослеживаться прообразы легендарных составов.

В «Ливерпуле» зародилась связка Мане – Фирмино – Салах (спасибо «Барсе», выкупившей Коутиньо в январе 2018-го за € 135 млн, из-за чего затем мерсисайдцы купили ван Дейка и Алисона), а у «Сити» царили Де Брёйне, Зане, Стерлинг, Давид Сильва, Агуэро и Жезус. Команда под руководством Гвардиолы добилась уникального достижения, набрав 100 очков по итогам АПЛ и став чемпионом. «100 очков в АПЛ – я до сих пор не могу в это поверить. Это очень серьёзное достижение для нас. Когда ты анализируешь эти цифры и задаёшь себе вопрос, можно ли их улучшить, то мой ответ – нельзя. Мы не можем быть лучше, если говорить о цифрах. Но с точки зрения футбола нам есть куда расти», — отмечал Пеп.

2018 года. «Манчестер Сити» с трофеем за победу в АПЛ Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Также в сезоне-2017/2018 «Сити» добился успеха в Кубке лиги, в финале обыграв «Арсенал» (3:0). Но в Кубке Англии «горожане» добрались лишь до 1/8 финала, а в Лиге чемпионов снова потерпели неудачу. И уступили именно «Ливерпулю» Клоппа (0:3, 1:2)! А первый матч на «Энфилде» стал одним из худших для Пепа в Англии. «Сити» «размазали» по полю (об успехах «Ливерпуля» в том розыгрыше ЛЧ – чуть позже). «Горожане» так и не приблизились к заветной цели, ради которой Гвардиолу и приглашали. Хотя сам Пеп не унывал: «В этом сезоне мы выступили в ЛЧ лучше, так что постараемся вернуться в следующем году ещё сильнее. У меня нет чувства, что мы упустили что-то. Мы преуспели. Если вы хотите судить по результатам, хорошо, судите по результатам. Но даже после поражения на «Энфилде» мы играли хорошо».

А что с очными матчами в АПЛ? Там получились две суперигры. В сентябре 2017 года «Сити» разнёс «Ливерпуль» дома со счётом 5:0: повлияло удаление Садио Мане в первом тайме за грубую игру против Эдерсона. Во втором тайме хозяева издевались над мерсисайдцами. А на «Энфилде» «Ливерпуль» взял реванш – 4:3, пропустив два гола уже в концовке. Получились два ярких матча, дополненные позже борьбой в плей-офф в ЛЧ.

2018 год. Играют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Ливерпуль» в АПЛ-2017/2018 финишировал четвёртым и снова отобрался в Лигу чемпионов. Клопп сделал большое дело – «Ливерпуль» снова стал стабильным участником ЛЧ. Однако болельщики требовали трофеев, а с ними было тяжело. Из Кубка лиги и Англии «Ливерпуль» вылетел на ранних стадиях, в чемпионате «Сити» убежал слишком далеко. Оставалась только Лига чемпионов. И тут команда Клоппа смогла удивить! В группе «Ливерпуль» финишировал первым, в том числе в последнем туре разбив «Спартак» — 7:0 (а в Москве, кстати, сыграли 1:1). В 1/8 финала англичане разобрались с «Порту» (5:0, 0:0).

Без комментариев Фото: Andrew Powell/Getty Images

Ну а в четвертьфинале ожидала очередная встреча с Гвардиолой и «Сити». Уже в первой игре на «Энфилде» команда Клоппа почти решила вопрос, разгромив соперника со счётом 3:0. Особенно крутым вышел первый тайм, когда «Ливерпуль» смял «Сити» и забил три мяча.

2018 год. Лига чемпионов. Играют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Мы не создали голевых моментов, поскольку «Ливерпуль» глубоко оборонялся. Нам нужно было забить один гол, но мы это сделать не смогли. Теперь никто не верит, что «Манчестер Сити» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов», — резюмировал Гвардиола. В ответной игре «Ливерпуль» снова оказался сильнее (2:1) и прошёл дальше. Очередное фиаско Пепа в еврокубках. В полуфинале команде Клоппа повезло (казалось) попасть на «Рому», но матчи получились весёлыми и нервными одновременно. На «Энфилде» «Ливерпуль» разгромил итальянцев со счётом 5:2, а на выезде чуть не упустил преимущество – 2:4.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» — после поражения от «Ромы» «Что я могу сказать? Мне всё равно, что мы финалисты. Нам нужно играть намного лучше, чем сегодня, но хорошая новость заключается в том, что мы можем это сделать».

Англичане вышли в финал – и там предстояло сыграть с «Реалом». Мадридцы дважды подряд забирали Лигу чемпионов и собирались сделать это снова. Хотя «Ливерпуль» и Клопп не боялись соперника: «Не думаю, что можно иметь больше опыта в Лиге чемпионов, чем имеет «Реал», – говорил Клопп, – кажется, около 80 процентов команды играли во всех этих финалах – четыре раза за последние пять лет. И они по-прежнему вместе. Так что если говорить об опыте, то у них он есть, а у нас – нет. Но мы на кураже».

Кураж не помог – печальный бенефис Кариуса, потрясающие голы Бэйла и травма Салаха не позволили «Ливерпулю» выиграть. Клопп проиграл второй еврокубковый финал в английской карьере, а также второй финал Лиги чемпионов (первый – с «Боруссией» в 2013-м). После матча он не унывал, а вместе с друзьями тусил и пел: «Мы видели кубок европейских чемпионов, Мадриду сопутствовала грёбаная удача. Но мы сохраним спокойствие и вернём его назад в Ливерпуль».

«Красные» снова остались без трофея спустя чуть более двух лет после назначения Юргена. А слова песни немец воспринял как призыв к действию.

Матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в сезоне-2017/2018:

9.09.2017, АПЛ, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 5:0;

14.01.2018, АПЛ, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 4:3;

4.04.2018, Лига чемпионов, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 3:0;

10.04.2018, Лига чемпионов, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 1:2;

Общий счёт: 4 победы Клоппа, 1 победа Гвардиолы, 1 ничья, разница мячей – 11:10 в пользу «Ливерпуля».

Глава 4. Сезон-2018/2019 — первая «золотая» гонка

Любой болельщик, вспоминая сезон АПЛ-2018/2019, скажет – это была одна из самых крутых гонок в истории лиги. Никогда прежде первая и вторая команда не финишировали, набрав 98 и 97 очков соответственно. Настолько сильными были «Сити» и «Ливерпуль». Летом команды усиливались точечно. «Сити» забрал из «Лестера» Рияда Мареза. «Ливерпуль» добавил мощи и креатива центру поля, приобретя Фабиньо и Наби Кейта, в ротацию из «Сток Сити» был куплен Шердан Шакири, а главный трансфер – голкипер «Ромы» Алисон, выкупленный за € 62,5 млн. К сумасшедшей гонке всё было готово.

Голкипер «Ромы» Алисон подписывает контракт с «Ливерпулем» Фото: liverpoolfc.com

«Ливерпуль» и «Сити» со старта оторвались ото всех. Команда Клоппа до 21-го тура одержала 17 побед и трижды сыграла вничью, а «Сити» до 16-го тура выиграл 15 встреч и сыграл вничью дважды. И… очная встреча команд в начале октября завершилась 0:0. Удивительно, но это этот матч – один из самых тусклых в эпоху Клоппа и Гвардиолы. В таком-то сезоне! Хотя на 86-й минуте победу «горожанам» мог принести Рияд Марез, но он не реализовал пенальти. Зато перед матчем Клопп и Гвардиола традиционно респектовали друг другу.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» — о Гвардиоле в 2018 году «Моё уважение к Пепу Гвардиоле просто не может быть бо́льшим, чем сейчас. Он лучший тренер в мире, и это делает предстоящий матч очень сложным и захватывающим. У нас с Пепом хорошие отношения. Возможно, некоторые ранее сказанные вещи могли быть неправильно поняты, поэтому сейчас считаю важным прояснить ситуацию. Я действительно люблю и уважаю Пепа, как и его команду».

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» — о Клоппе в 2018 году «Ливерпуль» — команда топ-уровня по своему игровому стилю. В прошлом сезоне они обыграли множество соперников — не только «Манчестер Сити». Это одна из двух величайших команд в Англии, и мы стараемся приблизиться к ним. Это топ-клуб, и мы всякий раз стараемся подобраться к этому уровню».

К ответному матчу в 21-м туре АПЛ «Ливерпуль» подходил в статусе лидера. Клуб опережал «Сити» на семь очков и в случае победы становился безоговорочным фаворитом гонки. Однако «горожане» на «Этихаде» добились победы – 2:1. Ключевой и самый эпичный эпизод матча – вынос мяча от Джона Стоунза с ленточки ворот «Сити». На 18-й минуте встречи он и Эдерсон напортачили в штрафной – и мяч после рикошета полетел в ворота «Сити». Но Стоунз исправил свою же ошибку и спас команду от гола. Внешне казалось, что мяч пересёк линию, однако система автоопределения взятия ворот указала, что гола не было. Мяч завис над линией на 1,12 см! Этот сантиметр в итоге решил судьбу чемпионства.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» — после поражения от «Сити» в 2019-м «Матч с «Манчестер Сити» был тяжёлым для обеих команд. И самым сложным для нас в сезоне. Мы потерпели поражение, но никто бы не удивился, если бы всё закончилось ничьей. В решающие моменты нам не везло, но это абсолютно нормально. Везение не всегда на твоей стороне. На «Энфилде» «Сити» не реализовал пенальти. Тогда мы могли проиграть. «Ливерпуль» никогда не был на одном уровне с «Манчестер Сити» с тех пор, как я работаю здесь. Мы обыгрывали их, но «Сити» всё равно был лучше. Сейчас 50 на 50».

После матча 21-го тура «Сити» в оставшихся 17 встречах одержал 16 побед и всего лишь раз уступил. А вот «Ливерпуль» четыре раза сыграл вничью. К решающему 38-му туру команды подходили со следующими раскладами: «Сити» опережал соперника на одно очко, при этом уже выиграв Суперкубок Англии, Кубок лиги и выйдя в финал Кубка Англии. «Ливерпуль» шёл вторым, упустив шансы взять английские кубки, но снова оказавшись в финале Лиги чемпионов.

В решающей встрече команду Клоппа ожидал «Тоттенхэм», выбивший в 1/4 финала как раз «Сити». В ответном матче на 90+3-й минуте главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр с помощью VAR отменил гол Рахима Стерлинга. В эпизоде, предшествующем забитому мячу, в положении «вне игры» оказался Серхио Агуэро. Это произошло при счёте 4:3 в пользу «Сити». В первом матче «Тоттенхэм» выиграл (1:0) – так что в итоге прошёл в полуфинал за счёт голов на выезде. «Это жестоко, но что есть, то есть. Мы должны это принять», — отмечал после второго матча Гвардиола, третий раз не сумевший выиграть ЛЧ с «Сити».

Хосеп Гвардиола во время матча «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов Фото: Marc Atkins/Getty Images

Но вернёмся к АПЛ. «Ливерпуль» перед финальным туром устраивала только победа и потеря очков от «Сити». А «горожанам» стоило просто выступить не хуже команды Клоппа. Матчи «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» и «Брайтон» — «Манчестер Сити» шли параллельно. Болельщики разрывались между трансляциями, а те, кто находился на стадионах, мониторил вторую игру. «Красные» открыли счёт на 17-й минуте благодаря усилиям Садио Мане. А что началось на «Энфилде» спустя 10 минут! В Брайтоне хозяева забили гол в ворота «Сити».

«Ливерпуль» становился лидером чемпионата! Но уже через минуту «горожане» отыгрались – отличился Серхио Агуэро. А ещё через 11 минут Эмерик Лапорт вывел «Сити» вперёд. При таком раскладе команда Гвардиолы забирала второе золото подряд. «Сити» в итоге забил ещё дважды, разгромив «Брайтон» (4:1). Садио Мане в Ливерпуле оформил дубль на 81-й минуте, но это уже не имело никакого значения. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 98 очков. «Ливерпуль» — второй с 97 очками. В любом другом сезоне «красные» с таким результатом забрали бы трофей, но не в этот раз.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Мы должны поздравить «Ливерпуль» и поблагодарить его за то, что он подтолкнул нас к прогрессу. Это невероятно — набрать 98 очков, пройти такую дистанцию вровень. Мы добились прогресса в сравнении с прошлым сезоном, и «Ливерпуль» помог нам в этом. Чтобы выиграть чемпионский титул, нам нужно было выиграть 14 матчей подряд. Мы не могли потерять даже одного очка! Это самый сложный трофей, который я завоевал за всю свою карьеру».

Клопп же назвал сезон-2018/2019 лучшим в своей карьере: «Можно говорить, что мы могли сделать что-то иначе, но я не думаю, что мы могли бы сделать больше. В одних моментах везло «Сити», в других — нам. Наша цель была оставаться в гонке и верить. Мы это сделали. Но когда твой соперник «Сити» — всё сложнее. Они не могли избавиться от нашего преследования, а мы — не смогли от их. Это особенный, лучший сезон. Он не сравнится даже с моментом, когда я выиграл чемпионство с «Боруссией». Но мы не можем игнорировать тот факт, что одна команда была лучше нас».

После финиша АПЛ «Манчестер Сити» забрал ещё и Кубок Англии, а «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в финале Лиги чемпионов! Этот трофей стал первым для Клоппа в клубе. Интересно, что если бы не система VAR, то в финале «Ливерпулю» наверняка противостоял бы «Сити». Хотя «красные» сами чудом оказались в финале, совершив уже легендарный камбэк в ответном матче полуфинала с «Барселоной».

Юрген Клопп с трофеем за победу в АПЛ Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в сезоне-2018/2019:

7.10.2018, АПЛ, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 0:0;

3.01.2019, АПЛ, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 2:1;

общий счёт: 4 победы Клоппа, 2 победы Гвардиолы, 2 ничьих, разница мячей – 12:12.

Глава 5. Легендарное золото «Ливерпуля»

Клопп на третий полноценный сезон взял с «Ливерпулем» Лигу чемпионов. Но клуб мечтал выиграть чемпионат Англии. Летом «Ливерпуль» работал над трансферами скорее «на выход». Состав пополнили только голкипер Адриан и юный полузащитник Харви Эллиотт. «Сити» же провёл солидную кампанию: «горожане» приобрели Родри, Жоау Канселу и вернули воспитанника – Анхелиньо. Но состоялась и большая потеря: капитан Венсан Компани покинул Манчестер спустя 11 лет, вернувшись в родной «Андерлехт».

«Ливерпуль» начал сезон с победы в Суперкубке УЕФА над «Челси». А до этого команда Клоппа сыграла с «Сити» Гвардиолы в рамках Суперкубка Англии. Победу в послематчевой серии пенальти одержали «горожане» (1:1, 5:4 пен.). Однако в чемпионате Англии соперничества между командами не вышло. «Сити» непривычно для себя часто терял очки, а «Ливерпуль» будто бы не завершил прошлый сезон – «красные» побеждали матч за матчем, всё сильнее отрываясь от конкурентов. В середине ноября в 12-м туре АПЛ «Ливерпуль» разобрался дома с «Сити» — 3:1. Хозяева показали уверенную игру, убедив, что на данном этапе команда Клоппа — лучшая в Англии. Перед матчем тренеры традиционно обменивались комплиментами. «Прямо сейчас «Ливерпуль» — сильнейшая команда в мире», — говорил Гвардиола. А Клопп в ответ, конечно же, назвал Пепа «лучшим тренером». И после матча Пеп и Юрген не скупились на хорошие слова.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» — после матча с «Ливерпулем» осенью 2019-го «Сегодня мы показали, почему мы — чемпионы. Я горжусь своей командой как никогда. Мы можем гордиться тем, как играли с сильнейшей командой Европы. Я не могу отрицать, насколько хорош был «Ливерпуль», но мы проявили характер».

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» — после матча с «Сити» осенью 2019-го «Соперник был хорош. Мы вынуждены были обороняться всеми силами, но смогли забить невероятные голы. Было очень тяжело играть, интенсивность игры была очень высокой. Мои игроки были полностью сосредоточены и сконцентрированы. Они сыграли хорошо. Это был единственный способ, которым мы можем победить «Сити».

Стало понятно, что первого за 30 лет золота АПЛ «Ливерпуль» лишит только форс-мажор. И им чуть не оказалась пандемия коронавируса! В начале марта 2020 года футбол ушёл на паузу, по ходу которой обсуждался вариант с отменой сезона-2019/2020. Однако этого не произошло, а в конце июня АПЛ вернулась. До паузы «Ливерпуль» одержал 27 побед в 29 встречах, а после неё чуть расслабился: в девяти турах команда дважды уступила (в том числе «Сити» — 0:4) и дважды сыграла вничью. Но уже ничего не помешало «Ливерпулю» стать чемпионом.

Официально мерсисайдцы стали победителями АПЛ после поражения «Сити» в матче с «Челси». Игроки «Ливерпуля» смотрели матч вместе: после финального свистка на террасе дома началось сумасшествие. А плачущий Юрген Клопп вышел в прямой эфир и с трудом подбирал слова. По итогам встречи 37-го тура с «Челси» (5:3) команде вручили трофей АПЛ на пустом «Энфилде». Но от этого ценность победы не стала меньше.

Юрген Клопп и «Ливерпуль» с трофеем за победу в АПЛ Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Гвардиола, естественно, поздравил «Ливерпуль»: «Я хочу поздравить «Ливерпуль», это был великолепный сезон в их исполнении! Мы будем стараться сократить отрыв, потому что 20 очков — это очень много. В этом сезоне мы играем не так стабильно, а «Ливерпуль» после победы в Лиге чемпионов обрёл уверенность в себе и каждый тур играл как последний». Что сделал в ответ Клопп? Отметил, что симпатизирует команде Пепа: «Что касается «Манчестер Сити», я бы не мог уважать их ещё больше. Мне очень нравится их футбол. Мы отличаемся от них, и так и должно быть. Мы не можем быть как «Манчестер Сити». У нас разные стили игры, и мне нравятся оба».

Однако и после чемпионства Клопп не считал себя лучшим.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Звание «Лучший тренер мира» мне ничего не даёт. Но знаю, что вместе со всем моим штабом мы очень хорошие тренеры. Считаю лучшим Пепа Гвардиолу».

А как выступили команды в других турнирах? «Ливерпуль», помимо АПЛ и Суперкубка УЕФА, в конце 2019-го выиграл клубный чемпионат мира. В Кубке Англии команда выбыла в 1/16 финала, а в Кубке лиги – в четвертьфинале. Неудачным вышел и плей-офф Лиги чемпионов. Уже на стадии 1/8 финала «Ливерпулю» достался «Атлетико». В Мадриде команда Клоппа уступила (0:1), а дома устроила «ад» испанцам. Но за основное время забила всего один гол при тотальном преимуществе. В экстра-таймах «Атлетико» воспользовался ошибками вратаря Адриана и обороны «Ливерпуля», забив три гола. Хозяева же отличились только один раз. Дальше прошёл «Атлетико». Интересно, что матч на «Энфилде» стал последним в европейском сезоне при полных трибунах перед локдауном.

Юрген Клопп в матче Лиги чемпионов — 2020 с мадридским «Атлетико» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Сити» же, помимо Суперкубка Англии, традиционно забрал Кубок лиги, одержав победу над «Астон Виллой» (2:1). Но в других турнирах остался ни с чем. В Кубке Англии «горожане» выбыли на стадии полуфинала, а Лига чемпионов завершилась в 1/4 финала. В первом раунде «Сити» обыграл «Реал» (2:1 в гостях в феврале, 2:1 дома – уже в августе). А на следующих этапах команды проводили по одной встрече из-за коронавирусных ограничений. В четвертьфинале «Сити» неожиданно уступил «Лиону» (1:3), пропустив два обиднейших гола в концовке. «Однажды у нас получится преодолеть барьер четвертьфинала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» последних нескольких лет заслуживает этого», — заявил разочарованный Гвардиола после матча. А мемы про «неудачника Пепа» в Лиге чемпионов стали разлетаться ещё чаще.

Матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в сезоне-2019/2020:

4.08.2019, Суперкубок Англии, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:1 (4:5 пен.);

10.11.2019, АПЛ, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 3:1;

2.07.2020, АПЛ, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 4:0;

общий счёт: 5 побед Клоппа, 4 победы Гвардиолы, 2 ничьих, разница мячей – 18:16 в пользу «Сити».

В сезоне-2020/2021 «Ливерпуль» и «Сити» не конкурировали между собой. Команда Клоппа испытывала огромные проблемы с травмами и боролась просто за попадание в зону Лиги чемпионов (в какой-то момент это казалось невозможным). Не удалось даже забрать Суперкубок Англии, в котором «Ливерпуль» уступил «Арсеналу» (1:1, 4:5 пен.). «Сити» же вернул себе титул чемпиона Англии, выиграл Кубок английской лиги, а также вышел в финал… Лиги чемпионов! Наконец-то Пеп добрался до него. Но, к сожалению для болельщиков «Сити», команда уступила «Челси» (0:1). Прошло 10 лет с того времени, как Гвардиола не побеждал в ЛЧ. А главное воспоминание «Ливерпуля» с конца сезона — гол Алисона в матче с «Вест Бромвичем» на 90+4-й минуте, благодаря которому команда одержала победу (2:1). Мяч в итоге сильно повлиял на попадание клуба в Лигу чемпионов.

Матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в сезоне-2020/2021:

8.11.2020, АПЛ, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 1:1;

7.02.2021, АПЛ, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:4;

общий счёт: 5 побед Клоппа, 5 побед Гвардиолы, 3 ничьих, разница мячей – 23:18 в пользу «Сити».

Глава 6. Сезон-2021/2022 — вторая «золотая» гонка Пепа и Клоппа

На сезон-2021/2022 «Ливерпуль» настраивался по-особенному. Всё же прошлогодний провал обязывал реабилитироваться перед болельщиками. Но на рынке клуб вёл себя сдержанно. «Ливерпуль» приобрёл только защитника Ибраиму Конате из «РБ Лейпциг» (зимой из «Порту» ещё доехал Луис Диас). «Сити» не собирался отдавать звание чемпионов Англии. «Горожане» совершили всего один трансфер, но зато какой! Джека Грилиша сделали самым дорогим англичанином в истории. «Сити» заплатил за него € 117,5 млн.

Подписание контракта с Джеком Грилишем Фото: MANCITY.COM

Оба гранда начали сезон неровно. «Ливерпуль» к 11-му туру успел четыре раза сыграть вничью и один – проиграть. «Сити» за этот же отрезок уступил в двух играх, и дважды их матчи завершались ничьей. На первое место выбрался «Челси» Томаса Тухеля, намекнув, что в этом сезоне получится гонка на троих (спойлер – нет, не получится). А «Ливерпуль» и «Сити» встретились в рамках АПЛ в 7-м туре на «Энфилде». Перед матчем Юрген Клопп в очередной раз высказался про Гвардиолу.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Я не уверен, что когда-либо говорил Пепу, но он мне нравится! Это правда. Очевидно, время от времени я раздражаю его тем, что говорю на пресс-конференциях. Я не хочу сказать о нём ничего плохого, но, когда кто-то из сотрудников «Манчестер Сити» говорит ему: «Клопп сказал это», я вижу на его пресс-конференции, что он действительно злится. Простите за это! Я его очень уважаю».

«Получилась классная и результативная игра, завершившаяся вничью – 2:2. «Вот это игра! Именно по этой причине в последние годы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» находятся там, где сейчас. К сожалению, «Сити» не смог выиграть — но мы и не проиграли. Вот почему Премьер-лига – лучшая. Это было здорово, действительно здорово», — восторгался Гвардиола. И не зря. Уже с начала ноября у «Сити» попёрло: за следующие 15 матчей АПЛ они одержали 14 побед, всего раз сыграв вничью. «Ливерпуль» шёл хуже: к 21-му туру команда Клоппа отставала от «горожан» уже на восемь очков. Однако затем «режим киборгов» включили уже «красные» (за 17 последних туров – 15 побед и две ничьих). А «Сити» потерял очки в нескольких встречах, позволив «Ливерпулю» подобраться вплотную.

2022 год. Играют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В 32-м туре между командами получилась напряжённая встреча на «Этихаде», но снова 2:2. Разрыв между «Ливерпулем» и «Сити» составлял одно очко (сохранился до последнего тура). Забавно, что перед игрой Юрген снова называл Пепа лучшим тренером мира. «Гвардиола — лучший тренер в мире. Я думаю, мы все согласны с этим утверждением. Не понимаю, как кто-то может сомневаться в нём. Думаю, это просто невезение, что Гвардиола ещё не выигрывал с «Сити» Лигу чемпионов», — сказал Клопп. А Пеп парировал: «Не могу назвать себя лучшим тренером. Я бы хотел сказать, что всё именно так, но я не лучший. За то время, что работаю в «Манчестер Сити», мы с «Ливерпулем» были в топ-2 последние пять лет. Это великолепный соперник. Я неоднократно говорил то, что думаю о команде Клоппа, как ею восхищаюсь. Юрген — самый главный соперник в моей тренерской карьере». А уже после матча Гвардиола назвал его «лучшей рекламой АПЛ», а Клопп сравнивал матч с боксёрским поединком.

38-й тур сезона-2021/2022 напоминал ситуацию трёхлетней давности. Снова «Сити» и «Ливерпуль» разыгрывают золото, снова их разделяет одно очко, снова команда Клоппа ждёт осечки конкурента. Мерсисайдцы надеялись на чудо не просто так. В 38-м туре «Сити» принимал дома «Астон Виллу», которую возглавлял… Стивен Джеррард! Легенда «Ливерпуля» мог помочь родному клубу стать чемпионом. «Мы все знаем Стиви, на 100% ясно, что он хочет, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом. Но он не играет. Он тренер «Астон Виллы», и он захочет победить», — отмечал перед матчем Клопп. И Джеррард чуть не подарил сказку «Ливерпулю». К 69-й минуте встречи на «Этихаде» «Астон Вилла» обыгрывала «Сити» со счётом 2:0. Удивительная ситуация! Но «Сити» перевернул встречу буквально за пять минут. На 76-й минуте первый мяч отыграл Илкай Гюндоган, через пару атак счёт сравнял Александр Зинченко, а на 81-й Гюндоган оформил дубль. Подобный исход мог шокировать, если бы автором был не «Сити». А здесь — нервный ход событий, который в итоге привёл к победе Пепа. «Ливерпуль» же в параллельном матче добыл победу у «Вулверхэмптона» (3:1), но этого не хватило для титула. И снова гонку взял «Сити».

2022 год. Пеп Гвардиола с трофеем за победу в АПЛ Фото: Michael Regan/Getty Images

«Мы — легенды. Если футболисты становятся чемпионами в Англии четыре раза за пять лет, значит, они особенные. Нас будут помнить. Победа дома перед своими болельщиками — лучшее. В тот момент, когда мы сравняли счёт, было ощущение, что забьём третий гол. Значимость этого достижения подчёркивается силой нашего соперника, за всю свою жизнь я не сталкивался с такой командой, как «Ливерпуль». Поздравляю их – каждую неделю они делали нас сильнее», — восторгался после матча Гвардиола. А Клопп выдал одновременно смешную и грустную цитату.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» — после победы «Сити» в АПЛ «Вторые места — история моей жизни. Нужно набрать больше очков, чем твой конкурент. Мы этого не сделали. Нельзя сделать большего, чем оставить все силы на поле. И ребята сделали это. Мы гнались за лучшей командой в мире до самого конца. Это невероятно».

Для «Ливерпуля» сезон мог стать историческим. До развязки в АПЛ команда уже выиграла Кубок лиги и Кубок Англии, а также вышла в финал Лиги чемпионов. Но квадруплу не было суждено случиться. К тому же в решающей встрече ЛЧ «Ливерпуль», как и в 2018-м, уступил «Реалу» (0:1). Бедный, бедный Клопп… Хотя и Гвардиола снова не выиграл заветную Лигу чемпионов.

Матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в сезоне-2021/2022:

3.10.2021, АПЛ, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:2;

10.04.2022, АПЛ, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 2:2;

16.04.2022, Кубок Англии, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 2:3;

общий счёт: 6 побед Клоппа, 5 побед Гвардиолы, 5 ничьих, разница мячей – 29:25 в пользу «Сити».

Но всё изменилось в мае 2023 года, когда «Сити» наконец-то взял ЛЧ. Тогда «горожане» забрали и АПЛ с Кубком Англии, войдя в историю как обладатель требла. А «Ливерпуль» в прошлом сезоне порадовал болельщиков лишь Суперкубком, в котором обыграл (сюрприз-сюрприз) «Сити». Но в других турнирах команда Клоппа не добилась успеха. Гонки с «горожанами» не вышло. К тому же «Ливерпуль» даже не попал в Лигу чемпионов, заняв пятое место в АПЛ. Хотя за сезон Пеп и Юрген встретились четыре раза. Один из матчей состоялся в 1/8 финала Кубка лиги, когда «Сити» на своём поле переиграл «Ливерпуль».

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Весь мир говорил, что мы не сможем этого сделать, что мы недостаточно хороши. Может быть, меня считали недостаточно способным. Мне казалось, что мы делаем великие дела. Я хорош, но недостаточно хорош, чтобы каждый сезон выигрывать Лигу чемпионов или уж тем более треблы. Мне нравится Лига чемпионов за то, что она делает историю. Но теперь отдайте мне должное за пять выигранных титулов в АПЛ за шесть лет».

Матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023:

30.07.2022, Суперкубок Англии, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 3:1;

16.10.2022, АПЛ, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:0;

22.12.2022, Кубок лиги, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 3:2;

1.04.2023, АПЛ, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 4:1;

общий счёт: 8 побед Клоппа, 7 побед Гвардиолы, 5 ничьих, разница мячей – 37:32 в пользу «Сити».

Глава 7. Море мемов о соперничестве Юргена и Пепа

Клопп и Гвардиола – хорошие приятели. А когда две харизматичные фигуры ладят – мы получаем топ-контент. К Юргену и Пепу всегда приковано внимание, вопросы о друг друге от журналистов – обыденность (вы сами видели, сколько хорошего тренеры наговорили друг о друге), но Пеп и Юрген и сами не против добавлять поводов для обсуждения. С 2016 года они постоянно дарят хайлайты. И никогда не угадаешь, когда же Пеп или Юрген выдадут что-то весёлое.

Яркая часть – их реакции в технических зонах во время и после очных матчей. Тут и крутейшие рукопожатия, и падения на колени, и момент, когда в Гвардиолу, кажется, вселился бес:

Клопп недоумевает по поводу судейского решения, однако Гвардиола спешит успокоить его улыбкой. Вот забавное рукопожатие после матча 32-го тура АПЛ, завершившегося вничью (2:2). Разрыв между «Сити» и «Ливерпулем» составлял одно очко, однако по эмоциям тренеров этого не скажешь.

Также после этой встречи тренеры общались с экспертами по английскому ТВ. Камеры поймали шикарный момент: Пеп уже покинул студию у поля, а Юрген шёл на общение. Тренеры увидели друг друга и стали что-то обсуждать, наплевав на прямой эфир!

Ещё хайлайт – Гвардиола и Клопп решили что-то обсудить по ходу встречи, улыбнувшись друг другу.

Отдельный вид искусства – пресс-конференции. Тренеры часто восхищались друг другом, но и шутить не забывали.

Вот первые эмоции Гвардиолы после объявления Клоппа, что он покинет «Ливерпуль» по итогам сезона-2023/2024. «Он невероятный тренер. Мне не довелось узнать его поближе, но Юрген — невероятный человек. У меня такое ощущение, что, когда он уйдёт, уйдёт и часть «Сити». Он с «Ливерпулем» был нашим главным соперником все эти годы. И в Германии с «Боруссией». Его будет не хватать, я буду скучать по нему», — отметил испанец.

На этом видео журналист рассмешил Клоппа, рассказав о словах Гвардиолы, отметившего, что вся Англия поддерживала «Ливерпуль» в чемпионской гонке в конце сезона-2021/2022.

А в начале работы в АПЛ Пеп называл Клоппа лучшим тренером мира для болельщиков. Гвардиола отмечал, что «Ливерпуль» играет в самый привлекательный футбол.

Удивительно, но даже накануне важнейшего очного матча Клопп вставал на сторону Гвардиолы. Перед встречей 32-го тура АПЛ-2021/2022 Юргена спросили про слова Пепа, заявившего, что он «любит мудрить и это работает не в его пользу». «Это же была ирония! Неужели никто не понял? Ребят [обращается к журналистам], на вас лежит ответственность. Сделайте одолжение: не переиначивайте наши слова. Гвардиола иронично сказал: «Я люблю мудрить». Понятно, что это не всерьёз». Какой же Юрген защищающий!

Здесь Гвардиола и Клопп оказались на пресс-конференции вместе. Во время летнего Международного кубка чемпионов 2018 года тренер «Сити» отвечал на вопросы журналистов, когда в зал ворвался Юрген. Вероятно, его пресс-конференция шла следующей, но немец пришёл на неё преждевременно. Однако Гвардиола позвал Клоппа присесть и сам покинул зал. Великое «Bye» от Юргена вслед Пепу – топ.

Гвардиола и Клопп обсуждали не только футбол. Тренеры встретились в подтрибунном помещении накануне финала Суперкубка Англии – 2022. И первый вопрос Пепа Юргену был связан с гольфом. Испанец очень любит этот вид спорта (привет Бэйлу), и спросил Клоппа, играл ли он в него летом. Однако Юрген сказал, что не нашёл на это время.

Ещё тренеры принимали участие в совместных мероприятиях. Например, на церемонии вручения наград от английской букмекерской компании по итогам сезона-2018/2019. Гвардиола и Клопп обменялись стендапами.

Ну и как не вспомнить великое видео с конференции тренеров УЕФА. Клопп общался с журналистами, а итальянский репортёр спросил его: «Общались ли вы с Пепе?». «Пепе? Кто такое Пепе?» — переспросил Юрген. «Пеп Гвардиола», — ответил журналист. Клопп посмеялся и отметил итальянский акцент репортёра, а также рассказал об общении с тренером «Сити». Но самое смешное, что Гвардиола в тот момент находился за перегородкой от Юргена. Увидев это, Клопп вполголоса сказал журналистам, что «Пеп идёт» – и убежал от них. Гениальный повод уйти от вопросов и подарить смешной мем.

Но иногда Пеп и Юрген оказывались не в самых забавных ситуациях. Например, в 2019 году между ними случился мини-конфликт из-за слов тренера «Ливерпуля». Юрген объяснял журналистам, почему команда не тратится на покупки. Клопп сказал, что «Сити» и «ПСЖ» — единственные клубы в мире, способные совершать большие трансферы каждый год.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Беспокоят ли меня слова Клоппа? Конечно, потому что это неправда. Мы не тратим 200 миллионов фунтов каждое трансферное окно. «Ливерпуль» — не маленькая команда. Поэтому мне не нравятся комментарии Клоппа».

А после матча АПЛ в ноябре 2023 года на «Этихаде» Гвардиола поругался с форвардом «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом. Клопп оказался рядом – и увёл своего футболиста. «Не уверен, что я тот, кто должен это объяснять, потому что я абсолютно не участвовал в эпизоде. Это удивительно. Я люблю их обоих, поэтому пытался успокоить ситуацию, не зная на 100%, что произошло – я не понимал ни слова. Это эмоции. Хосеп хочет побеждать – мы хотим побеждать. Мы оба не выиграли, и оба не можем считать себя довольными», — объяснял инцидент Клопп.

Конфликт Дарвина Нуньеса и Пепа Гвардиолы Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

Матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в сезоне-2023/2024:

25.11.2023, АПЛ, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 1:1;

10.03.2024, АПЛ, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» —?..

общий счёт: 8 побед Клоппа, 7 побед Гвардиолы, 6 ничьих, разница мячей – 38:33 в пользу «Сити».

Глава 8. Самый сложный соперник

Ни с кем Гвардиола и Клопп не встречались чаще, чем с друг другом — 29 очных матчей! Юрген побеждал 12 раз, в 11 случаях сильнее оказывался Пеп, ещё в шести встречах их команды играли вничью. В эпоху работы в АПЛ статистика также на стороне немца. В 21 игре «Ливерпуль» побеждал восемь раз, в семи встречах сильнее оказывался «Сити», ещё в шести случаях – ничья. Так что Гвардиола теряет не только принципиального, но и самого тяжёлого соперника в своей карьере. Среди тренеров, против которых он играл больше 10 раз, с Юргеном у испанца наименьшее количество набранных в среднем очков – 1,34.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Я восхищаюсь им. Клопп был для меня источником вдохновения, он сделал меня лучше через свои команды — «Боруссию» и «Ливерпуль». Заставил меня много думать о матчах и соперниках. Большое ему спасибо, очень ценю его».

«Я не знаю, как часто мне приходится это говорить, но он лучший тренер в мире, и он доказывает это всё время, каждый день. То, что он делает, действительно удивляет», — отмечает в ответ Клопп.

Противостояние Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы — один из самых крутых футбольных сюжетов XXI века Фото: Michael Regan/Getty Images

Противостояние Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы – один из самых крутых футбольных сюжетов XXI века. Наряду с битвами Роналду — Месси, «Реал» — «Барселона» или, например, «Челси» Моуринью – «Манчестер Юнайтед» Фергюсона. Это и есть футбол. Матчи их «Сити» и «Ливерпуля» будут вспоминать даже через десятилетия. И неповторимым матчи делает отношение двух специалистов. Ещё никогда в истории футбола два главных соперника так не восхищались и по-товарищески не любили друг друга. Возможно, они ещё пересекутся. А сейчас – «последняя гонка» в АПЛ. В обозримом будущем уж точно.