Лодыгин: напрягает, что в «Панатинаикосе» постоянно приходится бороться за место в основе

Голкипер «Панатинаикоса» и сборной России Юрий Лодыгин рассказал о конкуренции в греческом клубе за место основного вратаря.

«Напрягает ли, что всё время приходится бороться за место основного вратаря? Напрягает, да. Я уже запутался, кто первый и кто второй. Но пытаюсь максимально концентрироваться на деле, на том, чтобы помочь команде выиграть чемпионство.

Если играю два-три матча или, наоборот, не играю два-три матча, это не должно сказываться на моей психологии и моём состоянии. Чем могу, тем помогаю. Когда играю, на 100% в игре. И когда не играю, тоже пытаюсь быть на 100% в ней», — приводит слова Лодыгина «РБ Спорт».

33-летний вратарь выступает за «Панатинаикос» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне Лодыгин провёл за греческий клуб 15 матчей, в которых пропустил девять мячей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение между клубом и футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.

Напомним, Юрий Лодыгин получил вызов в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор, во время которого подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча — с национальными командами Сербии и Парагвая. Обе игры пройдут на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.