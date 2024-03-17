Юрий Лодыгин рассказал, по чему он больше всего скучал в сборной России

Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин, вызванный в сборную России по футболу, ответил на вопрос, по чему он больше всего скучал в российской национальной команде.

«Наверное, в сборной России больше всего скучал по экипировке. Когда её надеваешь, чувствуешь гордость», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, 33-летний вратарь был вызван в сборную Россию впервые с 2016 года.

В четверг, 21 марта, российская национальная команда сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».