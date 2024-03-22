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Результаты всех полуфинальных матчей квалификации Евро-2024

Результаты всех полуфинальных матчей квалификации Евро-2024
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Завершились все полуфинальные матчи квалификации чемпионата Европы – 2024.

Грузия – Люксембург – 2:0;

Польша – Эстония – 5:1;

Уэльс – Финляндия – 4:1;

Израиль – Исландия – 1:4;

Босния и Герцеговина – Украина – 1:2;

Греция – Казахстан – 5:0.

Финальные матчи стыков состоятся 26 марта.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира пройдут в 10 городах – Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кёльн, Лейпциг, Франкфурт, Штутгарт. Финальный матч турнира состоится в Берлине 14 июля.

Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финальном матче 2021 года обыграла национальную команду Англии в серии послематчевых пенальти.

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