Грузия осталась в большинстве вместо гола в свои ворота. И приблизила себя к Евро-2024

В Европе начался дополнительный отбор в Германию. На три путёвки в финальную часть Евро-2024 претендуют 12 сборных. Все они стали лучшими среди не вышедших в своих группах Лиги наций. Поэтому разыграют мини-турнир. Открывала его Грузия, которая на своём поле принимала Люксембург.

Парадоксально, но обе эти сборные в разные периоды основного отбора претендовали на прямой выход. Грузия здорово начала турнир, держалась в лидирующей группе, но потом пропустила семь от Испании. Это был удар, от которого команда словно так и не оправилась. Люксембург и вовсе провёл лучший групповой этап в истории – пять побед, когда соперники – Португалия, Босния, Словакия, Исландия и Лихтенштейн – согласитесь, совсем неплохо. Это уже давно не карликовая сборная: команда действительно прогрессирует и точно заслужила участие в этом мини-отборе. Хотя фаворитом, естественно, считалась Грузия. Даже без Хвичи в составе.

Главная звезда сборной отсутствовал в заявке на игру из-за перебора жёлтых карточек. Третью он получил в последнем туре отбора с Испанией, но они перенеслись и на квалификационный этап. Так что нужно было справляться без него. Тем более все остальные звёзды из топовых чемпионатов были готовы играть. Разве что Зурико Давиташвили начал на скамейке, но он в принципе не частый гость в стартовом составе.

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

Чего-то неожиданного на первых минутах мы не увидели. Грузины на правах фаворита забрали под контроль мяч, пусть и без особой агрессии. Учитывая похожие схемы, команда пыталась заставить соперника активнее прессинговать, чтобы использовать освободившиеся зоны. Но Люксембург был готов к этому. Команда играла низким блоком, явно рассчитывая отбиться и провести несколько контратак.

Первый тревожный звонок последовал на 12-й минуте. Главная звезда гостей Жерсон Родригеш заигрался в центре поля и потерял мяч. Грузины моментально довели его до линии атаки, где Чакветадзе и Завзивадзе разыграли классную комбинацию с пасом пяткой, которая закончилась ударом в штангу. Потом игра успокоилась. Вообще, в первом тайме она разбивалась на эпизоды – мяч мог по 4-5 минут находиться в центре поля, а потом вдруг – резкий взрыв. Следующий случился на 21-й минуте, когда Завзивадзе забил! Но сделал это с нарушением правил: перед тем как отправить мяч в ворота, он врезался в голову голкипера. Гол, естественно, отменили.

Буду Завзивадзе Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Дальше – снова блёклая игра с кучей фолов, но в конце тайма сборная Грузии вновь включилась. На этот раз куда эффективнее: сначала Какабадзе здорово пробил из штрафной, но вратарь спас. А потом угловой, который закончился отскоком на того же Завзивадзе, и он всё же переправил мяч в сетку. В принципе, вопрос о победителе мог быть снят уже в первом тайме, но следующий момент грузины снова не реализовали.

Это всегда опасный прецедент. Когда ты имеешь 3-4 отличных шанса, но реализуешь только один. А 1:0 – уж очень скользкий счёт. И обе команды это отлично понимали. Вряд ли кто-то удивился, что именно гости лучше начали второй тайм. И сразу имели отличный момент при очень простой атаке: прострел с фланга и резкий удар Баррейро. Но Мамардашвили выручил.

Прошла ещё пара минут, и аналогичная атака. На этот раз Баррейро прострелил с фланга, а Родригеш уже пробил без особых шансов для вратаря. Гости даже отпраздновали, но потом все камеры навели на арбитра. Оказывается, видеоассистенты увидели нарушение в эпизоде примерно за 45 секунд до гола. Там Микаутадзе заплели ноги у чужой штрафной. Пауз после в игре не было до гола – поэтому решение получилось таким драматичным. На него потребовалось несколько минут, но итог – отмена гола, красная защитнику Люксембурга и прежний счёт.

Судья отменяет гол Люксембурга Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Вот так разрушается надежда. Конечно, эмоционально этот эпизод убил соперника грузин. А хозяевам важно было увеличить преимущество, чтобы без нервов отыграть концовку. И на 63-й минуте они это сделали.

В оставшиеся 25 минут обе команды, казалось, согласились с неизбежным. Грузия чаще держала мяч и спокойно отбивалась от редких атак. Третий гол им был уже не нужен.

Команда Вилли Саньоля – в финале Пути С, где и будет разыграна путёвка на Евро. И встретятся они с победителем пары Греция – Казахстан.