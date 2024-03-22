Пейчинович – о Слуцком: нельзя было позволять такой позор, как вылет из РПЛ с «Рубином»

Бывший футболист московского «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович высказался о российском тренере Леониде Слуцком, который сейчас возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа».

Если ты игрок, то из-за еды, продуктов, климата может быть серьёзная перемена. Те, кто едут в Китай, отправляются туда из-за денег. Это известно всем. Может быть, он поехал туда из-за спортивного интереса, но я думаю, что из-за денег. У «Рубина» были бюджет и состав. ЦСКА Слуцкого выигрывал много трофеев, у него были хорошие игроки. Не скажу, что он плохой тренер, но нельзя было позволять себе такой позор, как вылет из РПЛ с «Рубином», — приводит слова Пейчиновича Metaratings.

Напомним, Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до декабря 2024 года. В нынешнем сезоне «Шанхай» под руководством Слуцкого провёл три матча во всех турнирах, одержав три победы.

Футболисты «Рубина» падают на матрасы