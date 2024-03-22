«Зенит» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

Санкт-петербургский «Зенит» выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате страшной трагедии в московском «Крокус Сити Холле», — написано в сообщении в телеграм-канале санкт-петербургского клуба.

Сегодняшним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».