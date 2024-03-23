Беллингем, Винисиус, Родриго — в сборной самых дорогих игроков Ла Лиги

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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов испанской Примеры по итогам промежуточного обновления. Помимо игроков «Барселоны» и мадридского «Реала», в эту сборную попал защитник «Атлетико».

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген (€ 35 млн, «Барселона»).

Защитники: Алехандро Бальде (€ 40 млн, «Барселона»), Эдер Милитао (€ 70 млн, «Реал» Мадрид), Рональд Араухо (€ 70 млн, «Барселона»), Науэль Молина (€ 35 млн, «Атлетико»).

Полузащитники: Педри (€ 80 млн, «Барселона»), Федерико Вальверде (€ 100 млн, «Реал» Мадрид), Джуд Беллингем (€ 180 млн, «Реал» Мадрид).

Нападающие: Винисиус Жуниор (€ 150 млн, «Реал» Мадрид), Родриго Гоэс (€ 100 млн, «Реал» Мадрид), Ламин Ямал (€ 75 млн, «Барселона»).

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