Обновлён рейтинг самых дорогих составов клубов Ла Лиги по версии Transfermarkt
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих составов клубов испанской Примеры по итогам промежуточного обновления. Данный список возглавил мадридский «Реал». Стоимость состава «Королевского клуба» подешевела на € 1 млн.
Топ-10 самых дорогих составов клубов Ла Лиги:
- «Реал» Мадрид — € 1,04 млрд (- € 1 млн).
- «Барселона» — € 840 млн (- € 24 млн).
- «Реал Сосьедад» — € 479 млн (- € 9 млн).
- «Атлетико» — € 418 млн (- € 37 млн).
- «Атлетик» — € 261 млн (+ € 18 млн).
- «Жирона» — € 247 млн (+ € 24 млн).
- «Валенсия» — € 216 млн (+ € 19 млн).
- «Вильярреал» — € 213 млн (- € 3 млн).
- «Севилья» — € 212 млн (+ € 19 млн).
- «Бетис» — € 199 млн (- € 4 млн).
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
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