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Црвена Звезда — Зенит. Прямая трансляция
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21:00 Мск
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Матч «Црвена» — «Зенит» начнётся с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках

Матч «Црвена» — «Зенит» начнётся с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках
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Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч между сербской «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом». В связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле» встреча начнётся с минуты молчания. Также пресс-служба «Зенита» сообщает, что команды проведут игру в траурных повязках.

Матч пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались друг с другом 4 июля 2023 года в рамках товарищеского матча. Тогда «Црвена Звезда» одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Мирко Иванича и Жан-Филиппа Крассо. Единственный мяч «Зенита» забил Ду Кейрос.

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