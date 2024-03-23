Матч «Црвена» — «Зенит» начнётся с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках

Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч между сербской «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом». В связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле» встреча начнётся с минуты молчания. Также пресс-служба «Зенита» сообщает, что команды проведут игру в траурных повязках.

Матч пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Последний раз команды встречались друг с другом 4 июля 2023 года в рамках товарищеского матча. Тогда «Црвена Звезда» одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Мирко Иванича и Жан-Филиппа Крассо. Единственный мяч «Зенита» забил Ду Кейрос.