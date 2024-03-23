«Спартак» объявил об отмене товарищеского матча с «Нефтчи»

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи» отменяется. Встреча должна была состояться сегодня, 23 марта, в Баку (Азербайджан) и начаться в 17:00 мск.

«Сейчас мысли всей нашей команды с семьями погибших и с теми, кто пострадал во вчерашней страшной трагедии. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем. Скорбим вместе со всей Россией», — говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака».

Последний раз команды встречались друг с другом в июле 2023 года в товарищеской игре. Тогда красно-белые обыграли коллектив из Баку со счётом 2:0. В том матче голами отметились нападающий Павел Мелёшин и нидерландский вингер Квинси Промес.