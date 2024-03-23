«Всегда действовал по закону». Андрес Иньеста отреагировал на обвинения в неуплате налогов

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, с 2018 по 2023 год выступавший за японский «Виссел Кобе», прокомментировал информацию о том, что он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Японии на сумму в € 3,5 млн.

«В 2018 финансовом году я подал декларацию о доходах в Испании в соответствии с применяемыми внутренними правилами. В 2021 и 2022 годах налоговое управление Японии начало проверку, посвященную обсуждению вопроса о моём налоговом резидентстве, которая завершилась признанием того, что в течение части 2018 года я был налоговым резидентом Японии. Долг этой инспекции был фактически удовлетворён.

Доход за этот период подвергся обременительному двойному налогообложению, в связи с чем я попросил начать так называемую дружественную процедуру, предусмотренную соглашением об избежании двойного налогообложения между Испанией и Японией.

На текущий момент эта процедура продолжается, и мы надеемся на скорейшее разрешение ситуации в соответствии с соглашением, достигнутым обеими сторонами для того, чтобы они могли вернуть мне переплаченные налоги.

Требую уважения и осторожности в отношении опубликованной информации, пока длится процесс. Я всегда действовал и буду действовать в соответствии с законом и действующими правилами», — приводит слова Иньесты Cadena Ser.

Ранее сообщалось, что выступая за «Виссел Кобе», испанский футболист не декларировал свои доходы. Подчёркивается, что за пять лет выступлений Иньесты в Японии он оставил незадекларированным доход в размере около € 5,2 млн.