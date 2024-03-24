Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тетрадзе: на матч с Грецией в Грузии очень большой ажиотаж — такой шанс даётся один раз

Тетрадзе: на матч с Грецией в Грузии очень большой ажиотаж — такой шанс даётся один раз
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Омари Тетрадзе поделился мнением о матче за выход в групповой этап Евро-2024 между сборными Грузии и Греции, который состоится 26 марта.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Соперник для Грузии непростой. Сборная Греции в последние годы выступает очень удачно. С Казахстаном выиграли 5:0. Но сборная Грузии последние годы тоже показывает неплохие результаты. Может, немного тяжело даётся победа, но желание и стремление к победе у команды чувствуются. Игра будет нелёгкой, но с любым соперником можно играть. Главное — настроиться и выложиться каждому футболисту. Такой шанс даётся один раз. Им надо воспользоваться.

В Грузии очень большой ажиотаж на эту игру. Когда команда показывает результат, все заинтересованы. Так везде. Все болеют душой за команду. Всё зависит от ребят, как они настроятся, чтобы порадовать своих болельщиков», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Деметрадзе: в Грузии уже полмиллиона человек стоят в очереди за билетами на матч с Грецией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android