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Деметрадзе: в Грузии уже полмиллиона человек стоят в очереди за билетами на матч с Грецией

Деметрадзе: в Грузии уже полмиллиона человек стоят в очереди за билетами на матч с Грецией
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Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе поделился ожиданиями от матча за выход в групповой этап Евро-2024 между сборными Грузии и Греции. Встреча состоится во вторник, 26 марта.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч с Грецией — исторический для Грузии. В нашей истории самый важный матч после того, как «Динамо» Тбилиси взяло Кубок, но это была команда, а не сборная всё-таки. Это будет матч века, который мы должны выигрывать. Родные стены помогают. Уже полмиллиона человек стоят в очереди за билетами, но, к сожалению, места ограничены — где-то 55 тысяч вмещает стадион. Такого ещё не было в Грузии.

У нас хорошая сборная, которая дошла до финала. Полуфинал сыграли с Люксембургом, где выиграли 2:0. Я смотрел игру сборной Греции, у них хорошая команда. Защита очень хорошая, но родные стены и 12-й игрок в виде болельщиков поможет. На мой взгляд, у нас больше шансов, чем у Греции, потому что играем дома», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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