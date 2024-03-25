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Сборная Италии обыграла Эквадор в товарищеском матче

Сборная Италии обыграла Эквадор в товарищеском матче
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Сегодня, 25 марта, завершился товарищеский матч между сборными Италии и Эквадора. Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена» (Хэррисон, США). Итальянцы одержали победу со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
24 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Пеллегрини – 3'     2:0 Барелла – 90+4'    

На третьей минуте гол забил итальянский полузащитник Лоренцо Пеллегрини. На 90+4-й минуте окончательный счёт установил итальянец Николо Барелла — 2:0.

В матче также было показано четыре жёлтые карточки. На 38-й минуте предупреждение получил итальянец Жоржиньо, на 66-й минуте жёлтую карточку перед собой увидел Николо Дзаньоло, а на 74-й минуте арбитр показал жёлтую карточку Джанлуке Манчини. На 89-й минуте жёлтую карточку получил эквадорский защитник Пьеро Инкапье.

Напомним, 22 марта сборная Италии провела товарищеский матч с Венесуэлой (2:1). Эквадор в этот же день обыграл сборную Гватемалы со счётом 2:0.

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