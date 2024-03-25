Чилиец Сааведра: Морено сказал, что переход в «Сочи» может стать трамплином в Европу

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал о разговоре с главным тренером команды Робертом Морено перед переездом в Россию.

«Роберт Морено говорил, что переход в этот клуб и эту лигу может стать для меня трамплином в Европу. Но сейчас не нужно никуда спешить, я игрок «Сочи». Здесь совершенно другая для меня страна, надо сначала спокойно поработать и адаптироваться. Если у меня это получится в РПЛ, то может получиться и в более сильной европейской лиге», — приводит слова Сааведры издание «РБ Спорт».

Напомним, о переходе 25-летнего чилийца «Сочи» объявил в конце января. В чемпионате Чили 2023 года Игнасио Сааведра провёл 28 матчей за команду «Универсидад Католика». Результативными действиями футболист не отметился. Сааведра — воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Роберта Морено набрала 13 очков за 20 матчей. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с ЦСКА на домашней арене. Встреча состоится 30 марта и начнётся в 16:30 мск.