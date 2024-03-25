Игрок «Сочи» Сааведра: большой разницы по уровню жизни в России и Чили я не вижу

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Игнасио Сааведра сравнил уровень жизни в Чили и России.

«У вас одна из самых больших экономик в мире. Но если говорить о жизни обычных людей, то не вижу большой разницы. Сочи лично мне очень напоминает наши города. Единственное, здесь город показался мне очень спокойным и безопасным, тогда как в Чили есть районы, в которых опасно гулять ночью. Цены? Плюс-минус одинаковые. Может быть, из-за изменения курса валют цены на еду в России подешевле», — приводит слова Сааведры издание «РБ Спорт».

Напомним, о переходе 25-летнего чилийца «Сочи» объявил в конце января. В чемпионате Чили 2023 года Игнасио Сааведра провёл 28 матчей за команду «Универсидад Католика». Результативными действиями футболист не отметился. Сааведра — воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Роберто Морено набрала 13 очков за 20 матчей. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с ЦСКА на домашней арене. Встреча состоится 30 марта и начнётся в 16:30 мск.