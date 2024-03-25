The Athletic: «ПСЖ» хочет получить от Мбаппе часть бонуса, который ему готовит «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вероятно, летом станет игроком мадридского «Реала» на правах свободного агента. Мбаппе, желая остаться в хороших отношениях с руководством парижан, уже отказался от бонуса за лояльность в размере € 80 млн, но клуб из Парижа требует от него дополнительную сумму. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, «ПСЖ» хочет получить от Мбаппе часть бонуса, который ему предлагает «Реал» за подписание контракта свободным агентом. Источник не сообщает о возможной реакции футболиста на подобную просьбу. Однако в клубе всё ещё хотят, чтобы Мбаппе компенсировал свой уход и, вероятно, сумму в € 80 млн не считают достаточной.

В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе в 37 матчах во всех турнирах забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.