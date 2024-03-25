Дидье Дешам прокомментировал заявление о будущем от Килиана Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о будущем форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе высказался, возможно, чтобы освободить внешний мир от догадок и домыслов. Очевидно, что ему не о чем беспокоиться. Он будет действовать, и он сообщит то, о чём некоторые люди сегодня говорят в условном наклонении и не только. Вот и всё, я думаю, это не подлежит обсуждению. Но это беспокоит окружающих», — приводит слова Дешама Telefoot.

Напомним, контракт француза с парижанами завершается по окончании этого сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний французский нападающий подписал контракт с мадридским «Реалом». По данным RMC Sport, форвард будет выступать под девятым номером. Официально «Реал» не объявлял о трансфере, однако предполагается, что «сливочные» это сделают до начала Евро.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл за «Пари Сен-Жермен» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и записал на свой счёт восемь голевых передач.

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