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Тарханов: «Зенит» выиграет РПЛ. У команды есть привычка и умение побеждать

Тарханов: «Зенит» выиграет РПЛ. У команды есть привычка и умение побеждать
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Александр Тарханов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, чемпионом страны в очередной раз станет «Зенит», у которого есть привычка и умение побеждать. При этом специалист отметил, что «Краснодар», «Спартак» и «Динамо» тоже имеют шансы на чемпионство, пусть и более скромные, чем у «Зенита».

«Зенит» в этом году не теряет очки. Но все могут включиться в чемпионскую борьбу. Есть ли надежда на смену чемпиона? Есть, конечно. Тот же «Краснодар» точно будет бороться до конца. «Динамо» приблизилось, «Спартак» приблизился. Между первым и третьим местом разница в пару очков. Такое быстро можно отыграть.

Кто вероятнее выиграет чемпионат? «Зенит», конечно. У команды есть привычка и умение побеждать», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу по итогам 20 сыгранных туров.

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